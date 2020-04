Date de sortie : 10 Juillet 2020

Cet épisode est à la fois une suite et une préquelle du premier jeu Deadly Premonition. Vous y suivrez les agents Davis et Jones tandis qu'ils mènent l'enquête sur une affaire de meurtres en série qui a frappé Le Carré. À travers les souvenirs d'un ancien agent du FBI, vous aurez l'occasion de visiter le Le Carré du passé et d'entrer dans la peau de l'agent spécial York pour commencer à lever le voile sur cette sombre affaire.