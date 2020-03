GamerGen

L'Organisation Mondiale de la Santé avait reconnu la pratique du jeu vidéo comme une source potentielle d'addiction et de troubles mentaux, mais le problème semble mis de côté pendant la crise sanitaire.En tant que joueur, vous le savez sûrement bien : le jeu vidéo est un excellent passe-temps en cette période de confinement. Et pour une fois, la pratique est recommandée par les plus grands professionnels du bien-être physique et mental : l'Organisation Mondiale de la Santé.L'organisme a en effet lancé une campagne avec de grands éditeurs internationaux pour encourager les confinés à jouer aux jeux vidéo pour s'occuper. L'initiative #PlayApartTogether vise à inciter les gens à rester chez eux, et ainsi à respecter la distanciation sociale prônée à travers le monde. 18 studios participent à l'opération, à savoir Activision Blizzard, Kabam, Snap Games, Amazon Appstore, Maysalward, Twitch, Big Fish Games, Playtika, Unity, Dirtybit, Pocket Gems, Wooga, Glu Smartphone, Riot Games, YouTube Gaming, Jam City, SciPlay et Zynga, qui vont tous intégrer des messages de prévention et des campagnes de sensibilisation dans les expériences qu'ils produisent.L'ironie de tout cela, c'est que l'OMS a déclaré le jeu vidéo comme possible moteur d'addiction pouvant entraîner des troubles mentaux en 2018, ce qui avait alors fait grincer beaucoup de dents. Le communiqué n'y fait d'ailleurs référence à aucun moment, quand bien même il aurait pu prôner une consommation raisonnée. Entre la pandémie et l'addiction, l'organisation a tranché : vous pouvez vous lâcher sur les jeux vidéo pendant le confinement, tant pis pour votre santé mentale, et les malades sauvés ou évités vous en remercieront.C'est pas un poisson d'avril