Bonsoir à tous,Comme beaucoup d'entre vous, je viens de passer 52 minutes devant la vidéo soporifique de Sony. Beaucoup attendait de voir des choses pour au final ne voir que des graphiques et autres trucs incompréhensibles.Je rappelle juste que cette présentation était prévu pour la GDC, c'est à dire une conférence s'adressant à des professionnels du développement, pas à des joueurs.Venons en à ce que je voulais préciser avec mon titre.Apparemment certains d'entre vous sont fâchés avec les maths alors je vais essayer de remettre les choses à plat.Quand je lis : " y la le même écart de puissance entre la PS5 et la XSX qu'entre la PS4 et la XBO ou encore entre la Pro et la One X " j'ai mal à mes maths et à mes pourcentages !!Alors je vais vous mettre l'écart réel comme ça au moins vous pourrez vous écharpez en disant moins de conneries- La Xbox One (1.31 Tf) a 71.08% de la PS4 (1.843 Tf)- La PS4 Pro (4.198 Tf) a 69.96% de la puissance d'une Xbox One X (6.001 Tf)- La PS5 (10.29 Tf) a 84.69% de la puissance de la XSX (12.13 Tf)Sachant bien sûr qu'il s'agit là de puissance brute sans regarder le reste des composants.Voilà, maintenant que vous avec des données correctes, vous pouvez vous taper sur la troncheMoi j'avais choisi ma console bien avant toutes ces annonces.Bon jeu à tous, c'est quand même le plus important quand on parle de jeux vidéos !!EDIT : rajout d'un petit tableau récapitulatif fourni par Leonr4