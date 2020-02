Liste des exclusivités :Star Wars: Rogue Squadron II - Rogue Leader (2001)Super Smash Bros. Melee (2001)Wave Race: Blue Storm (2001)Pikmin (2001)Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu (2001)Animal Crossing (2001)Super Mario Sunshine (2002)The Legend of Zelda : The Wind Waker (2002)Metroid Prime (2002)Star Fox Adventures (2002)Eternal Darkness: Sanity's Requiem (2002)Resident Evil -remake- (2002)Resident Evil Zero (2002)F-Zero GX (2003)Donkey Konga (2003)1080° Avalanche (2003)Mario Kart: Double Dash!! (2003)Final Fantasy Crystal Chronicles (2003)Paper Mario : La Porte millénaire (2004)Pikmin 2 (2004)Donkey Kong Jungle Beat (2004)Mario Power Tennis (2004)Mario Golf : Toadstool Tour (2004)Metal Gear Solid: The Twin Snakes (2004)Metroid Prime 2 : Echoes (2004)Fire Emblem: Path of Radiance (2005)Mario Smash Football (2005)The Legend of Zelda : Four Swords Adventures (2005)The Legend of Zelda : Twilight Princess (2006)Baten Kaitos : Origins (2006)Naruto : Clash of Ninja 1,2,3,4 (2003, 2003, 2004, 2005)Liste des exclusivités temporaire :Phantasy Star Online: Episode I and II (2002)Bloody Roar: Primal Fury (2002)Tales of Symphonia (2003)Viewtiful Joe (2003)Resident Evil 4 (2004)Killer7 (2005)Comment avec un tel catalogue, une machine "puissante" à son époque, une des meilleurs manettes et des publicités "classes", tu peux te retrouver à vendre que 20 Millions de consoles...pour moi ça reste une des plus grandes injustices de l'histoire des consoles.