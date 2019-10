Petite Collection PS4 qui s'agrandit doucement.Petite Collection Switch qui grossit doucement.Horizon : 15€ / Fire Emblem : 39 € / Wipeout Omega : 22€ = 76€Horizon...à ce prix là (un "Limited Edition", cool), je risque rien, je voulais y jouer depuis sa sortie.Fire Emblem...pas joué à la licence depuis un moment, pourtant une de mes licences préférées.Wipeout Omega...pareil, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à cette licence (une de mes préférées chez Sony).Prochain Achat : The Last Guardian / God Of War / Astral Chain / Zelda : Link's Awakening -Remake / Luigi's Mansion 3

posted the 10/13/2019 at 08:00 AM by nicolasgourry