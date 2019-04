C'est une PS4 Slim 1To (en occasion, avec la boite et bon état).Je n'ai jamais eu la PS3, donc j'ai pu enfin jouer pour la première fois à The Last of US (d'ailleurs je prendrais par la suite Uncharted : The Nathan Drake Collection et évidement le 4) en attendant le prochain.Naughty DogLes jeux qui finiront (il y a de grande chance) à la maison :The Last Guardian / Nioh / Horizon Zero Dawn / Wipeout Omega / Nier Automata / Resident evil 2 "R" / RimePour l'instant ce qui m'a surprit, c'est le bruit de la console (comparé à la Switch) !Moi qui aime le cinéma, là au moins je peux lire les films ^^