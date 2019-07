Suite a l'incendie criminelle subit par le studio Kyoto Animation ayant entrainé la mort de 33 morts et fait 36 blessés, la diffusion de l'anime Fire Force de David Production adapté du manga de Atsushi Ohkubo (Soul Eater) et mettant en scène des pompiers aux pouvoirs surnaturelles est mis en pause pour une durée indéterminée, donc pas de 3eme épisode ce vendredi.

