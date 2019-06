J'essayais de revoir cet e3 2019 à tête reposé en retranscrivant en une petite vidéo mes impresions sur cet e3 2019 !







Au final, c'est, pour moi, un excellent E3. J'aurais juste aimé avoir un peu de gameplay sur The Last of US part II et ce serait juste parfait. Même si Nintendo devrait vraiment songer à faire revenir Excite Bike, Excite Truck, 1080° Snowboarding et Wave Race ! Les amateurs de courses arcade s'ennuient sur cette génération... SEGA où es-tu ?



Je n'ai pas pu parler de tout, mais il y a eu d'autres petites surprise, comme Phantasy Star Online 2 qui sort en occident, des DLC pour Super Smash Bros qui relancent l'intérêt du jeu, DOOM Eternal, qui ne me fait ni chaud ni froid, mais qui me semble tout de même être un gros morceau, Star Wars Jedi Fallen Order qui a l'air quand même sympa, j'adore Respawn, je leur fais confiance pour ce Star Wars, et Borderlands 3, annoncé avant l'E3, mais qui est bien une des stars de ce salon...



Et vous, n'avez-vous vraiment rien trouvé à vous mettre sous la dent durant cet e3 2019 ? Êtes-vous déçu de la direction que prend le monde du jeu vidéo actuellement ? N'êtes vous pas heureux d'avoir le choix entre streaming, dematérialisé et jeu physique ? Pensez-vous qu'il faut priver le pauvre SuzuKube, coincé sur son petit cailloux au milieu de la mer de Caraïbes de jouer à des jeux au format dématérialisé pour éviter d'acheter des jeux à plus de 100€ dans les hypermarché de l'île ? J'ai hâte de vous lire ^^ !