Et oui on aurait pensé que c'etait deja le cas depuis longtemps mais non.La Ouya, cette console en forme de petit cube sortie en 2013 et proposant des "petits" jeux uniquement en demat avec comme fer de lance des titres comme FF3 HD, Fez ou Towerfall va définitivement tiré sa reverence. En effet si la production avait cessé en 2015, le store online lui etait toujours actif, ce qui ne sera plus le cas le 25 Juin prochain demontrant une nouvelle fois que les consoles full demat c'est l'avenir. Restera un bel objet de collection.