Gameblog

Le site GamingBolt a récemment interviewé Frederik Schreiber, le vice-président de 3D Realms, studio principalement connu pour des titres des années 90 comme Duke Nukem 3D ou Shadow Warrior. Au cours de cet entretien, Frederik Schreiber a été questionné au sujet de son opinion en ce qui concerne la prochaine génération de consoles.Interrogé au sujet du placement de Google Stadia face à ces nouvelles machines en termes de puissance, Frederik Schreiber a déclaré qu'il ne voit pas Stadia comme quelque chose de "pertinent pour le moment." Il s'attend par ailleurs à ce que la PS5 et la Xbox Scarlet dépassent Stadia "de loin" en termes de puissance.Même si les configurations des prochaines consoles de Sony et Microsoft dépassent celle de Stadia lors de leur sortie, il convient de rappeler que Stadia est annoncée comme étant une plate-forme évolutive. Si avance de la PS5 et de la Xbox Scarlet il y a, il n'est pas dit qu'elle soit de longue durée.