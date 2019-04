Plus d'info aujourd'hui sur Project Eve.Hyung-Tae Kim, CEO de Shift Up et chara designer de Magna Carta, Blade & Soul ou dernierement Destiny Child ne se cache pas que ce projet de A-RPG solo sous Unreal Engine 4 est trés grandement inspiré par Nier Automata et le dernier God of War, que se soit par l'univers (il sera question de reprendre la terre à des envahisseurs) ou le coté semi-open world.Une grande partie du staff provient de celui de Blade and Soul mais aussi de ESTi ayant notamment travaillé sur Ragnarok Online et de TalesWeaver. De plus le jeu utilisera les dernières technologies de scan 3D et de captures faciales dispo en Corée.L'equipe devrait a terme être composé de 100 personnes et sont en plein recrutement.Prévu sur PC, PS4 et One