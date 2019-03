Jeux Video

Parce qu'on est d'accord que la team marketing qui a posé ses couilles en 2013, elle s'est barrée depuis un moment ?Nan mais les mecs, ok leader et du lourd à venir, mais 7 mois qu'ils sont enterrés dans une grotte hormis Layden qui est venu prendre la pause sur scène au Game Awards avant de se barrer.Y a pas un mec de l'équipe marketing qui s'est dit "Si on fait un show, on va ptéte éviter de décevoir les gens après tout ce temps, nan ?"Bordel.Déjà, prévenez à l'avance que ça va durer 20mn, ça évite des déçus.De toute façon :- Days Gone, on l'a assez vu et on a rien vu de plus.- Mortal Kombat 11, c'est bon, il fait assez sa com dans son coin.- Concrete Genie vient de se manger 6 mois de report donc comme Medievil, il aurait pu rester au chaud.Les mecs...Fallait enlever tout ça, faire un "PSVR Direct" avec un titre éloquent et ça aurait évité de faire mousser sur du vent...(en passant, le Iron Man où tu vas imiter le mec mais avec les poings fermés, c'est rigolo comme concept