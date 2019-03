Microsoft : un show indé x Game Pass ce mardi Microsoft : un show indé x Game Pass ce mardi

Après le Nindies Showcase de la semaine dernière, c'est Microsoft qui mettra en avant les indépendants ce mardi 26 mars (17h00 heure française) avec plus précisément un ID@XboxGamePass, qui comme son nom l'indique si bien s'attardera aux futurs jeux qui intégreront le fameux service.



Aucun indice particulier n'a été livré et si l'on nous promet des annonces de titres inédits, on ignore encore si certains déjà connus rejoindront le catalogue dès la sortie (à l'instar de Below en décembre dernier), comme Tunic… et pourquoi pas Cuphead qui est l'un des rares à encore manquer à l'appel.



Bref, rendez-vous demain pour découvrir tout cela, en rappelant en passant que le Xbox Game Pass accueillera justement ce jeudi Vampyr et The Walking Dead : Michonne.