Analyses & avis perso

PS4

Les jeux narratifs:

Les jeux typiquement japonais:

Xbox One

Les jeux multi-joueurs:

Les services:

Switch

Fun & convivialité:

La modularité:

Pour conclure

Je vous propose donc de voir ce qui, selon moi, représente les deux principaux points forts de chaque console par rapport aux deux machines concurrentes, et peut être que ça aidera certains à faire un choix, qui sait?La principale force des studios sony réside dans leur capacité à raconter une histoire et à la mettre en scène façon hollywood. C'est bien simple, en terme de mise en scène grand spectacle et de graphismes léchés, les jeux étaient des animaux, ceux de sony seraient au sommet de la chaine alimentaire. La PS4 offre donc un bon paquet d'aventures narratives qui marqueront les esprits durablement, de horizon zero dawn à uncharted en passant par bloodborne shadow of the colossus et infamous, les valeurs sûr en terme de jeux solo sont légions sur cette console.Si les éditeurs tiers japonais sortent des jeux sur toutes les machines, la PS4 est sans aucuns doute la console la plus plébiscité par ces derniers. Tout fan de J-RPG et de japanimation ne peut ignorer la console de Sony, elle est clairement un must have pour cette catégorie de joueurs qui pourra s'en donner à coeur joie sur Ni no kuni 2, nioh, nier automata, et bien d'autres.On ne peut le nier, le multijoueur est dans l'adn de Microsoft qui propose un éventail conséquent d’expériences multijoueurs allant du shooter au gameplay irréprochable tel que Halo ou Gears of war à la coopération fun qu'offre un Sea of Thieves en passant par différentes expériences multi tel que Killer Instinct, Forza ou Halo Wars, on peut dire que la One est la console du jeu en ligne.L'autre point fort de la Xbox One se trouve dans les services qu'elle propose, on citera ainsi le play anywhere qui permet d'acheter un jeu et d'y jouer aussi bien sur pc que sur console, mais aussi le Game Pass, l'EA Access, la rétrocompatibilité, les early access, etc... Des services qui apportent beaucoup au joueur, aussi bien en terme d’expériences vidéoludique qu'en terme de consommation.Nintendo à toujours privilégié les jeux conviviaux et leur dernier bébé ne déroge pas à la règle avec des titres comme 1,2, switch, Arms, Mario Kart, splatoon, etc... même les jeux solo ont cette touche nintendo mêlant univers attachant et gameplay aux petits onions faisant qu'on prend énormément de plaisir à jouer comme à regarder en attendant avidement notre tour de poser nos mimines dessus."Jouez comme vous voulez" ce slogan va comme un gant à la Switch. sur votre télé, aux toilettes, à deux dans le train, toute les configurations sont possibles, la Switch est une console de salon nomade est c'est peut être ce qui la démarque le plus des deux autres, une vrai perle d'ingéniosité et de fun.Chaque console à ses points forts et ses points faible, à chacun de voir celle(s) qui lui correspond(ent), l'idéale étant de toucher à tout tant elles sont complémentaires.