Bon après des années je compte sérieusement me chopper une Vita, mais la meme question reviens toujours: PS Vita 1000 ou PS Vita Silm 2000 (la Silver jap me tente pas mal).Certains diront la 1000 pour son superbe ecran Oled et son aspect un peu moins cheap, mais de l'autre coté la Slim aurait certes un simple ecran LCD comme la Switch, mais serait moins lourde avec une meilleure autonomie, une meilleure prise en main, un port USB universelle et une memoire interne (donc pas besoin de memory card si on achete pas de demat... bien qu'avec tout les jeux PSN+ que j'ai choppé m'en faudra bien une un jour je pense).Votre avis ?