Kingdom Hearts IV : regardez, il respire !

Square Enix aura donc choisi le Nintendo Direct pour redonner des nouvelles de Kingdom Hearts IV après des années de silence et si ce n'est pas maintenant que l'on pourra établir une liste des mondes Disney/Pixar (ou autres ?), au moins le projet avance, et permet à Nomura d'en faire sur certains aspects le Versus XIII qu'il n'a jamais pu avoir.
Pas de date évidemment, mais désormais prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
UPDATE :
- Ajoutons le trailer indiquant l'arrivée de la compilation sur PS5/XBS/Switch 2 (le 8 octobre 2026), avec de suite une démo jouable eShop de Kingdom Hearts III + ReMind.
C'est quel univers de Disney ça ? Orléans La Source ?
Mais ça me fait un peu l effet d'une version switch améliorée. Je pense que ça va encore évoluer. Et que tu les autres consoles ça sera plus solide .mais ça semble très classique, mais bon on a rien vu, donc attendons a vrai reveal !
Square Enix ne sait plus faire de trailers
Montrez nous quelques mondes Disney différents, de la magie
Après c'est sur switch 2, le rendu sera différent ailleurs
Et ils n'ont montré qu'une ville générique, je pense quand même, et j'ai confiance sur ce point, que niveau D.A. ils vont être bon, ils n'ont jamais déçu sur ce point
jenicris
Tkt, il sera bien plus beau sur PS5 et Series X!
Quand c'est comme ça, il vaut mieux ne rien montrer.
Puis le jeu sort pas de suite, ils vont sûrement l'améliorer
C'est clair! Y'a même pas de date en plus. Si ça se trouve il sortira même pas en 2027. lol
Surtout que FF7 Revelation sort au printemps
micheljackson je te rejoins sur cette aspect grisâtre et non ce n'est pas dérivé d'un univers disney, mais bien un lieu kh ou sont piégé ceux qui transgresse les règles.
Il y a Sora, un perso de kh x et le fameux maitre des maitre.
Sans oublier DQ12 qui n'a pas encore de date! Ils ont du boulot chez SE!
La série merite de bider histoire d’envoyer un msg à « qui on sait ».
Pathétique
Du coup j'ai peur, faut etre honnete.
Pour l'instant ça donne pas envie me concernant, mais je suppose qu'on le reverra à la D23.
Les trolls ont pris le pouvoir mais n'arriveront pas à ternir les premières images d'un kingdom heart IV.
Mais que leur faut-il pour enfin respecter les licences qui les ont portées?
J’adore KH mais la honte! Des spin-off moisi, des portages sans fin, des jeux mobiles, des scénarios menant nul part, une VF disparue… mais où va-t-on?
La switch 2 est capable de faire mieux que ça! C’est pas le rendu le problème, c’est mou et ça a l’air peu ambitieux