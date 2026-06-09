recherche
News / Blogs
Kingdom Hearts IV : regardez, il respire !
Square Enix aura donc choisi le Nintendo Direct pour redonner des nouvelles de Kingdom Hearts IV après des années de silence et si ce n'est pas maintenant que l'on pourra établir une liste des mondes Disney/Pixar (ou autres ?), au moins le projet avance, et permet à Nomura d'en faire sur certains aspects le Versus XIII qu'il n'a jamais pu avoir.

Pas de date évidemment, mais désormais prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

UPDATE :

- Ajoutons le trailer indiquant l'arrivée de la compilation sur PS5/XBS/Switch 2 (le 8 octobre 2026), avec de suite une démo jouable eShop de Kingdom Hearts III + ReMind.



10
Qui a aimé ?
destati, natedrake, gameslover, noctis, archesstat, gamesebde3, junaldinho, waurius59, sorakairi86, alucardhellsing
publié le 09/06/2026 à 15:08 par Gamekyo
commentaires (51)
syoshu publié le 09/06/2026 à 15:10
Me souvenais meme pas qu'il avait été officialisé, je pensais que c'était son annonce du coup
destati publié le 09/06/2026 à 15:10
potion2swag publié le 09/06/2026 à 15:10
Je crois que le III a complètement anéanti toute hype pour la licence.
altendorf publié le 09/06/2026 à 15:13
Le downgrade de fou par contre...
xynot publié le 09/06/2026 à 15:15
Oh ptn masterclass
micheljackson publié le 09/06/2026 à 15:16
C'est immonde, froid, gris, les monstres n'ont même pas d'ombre et son mal intégrés au reste...
C'est quel univers de Disney ça ? Orléans La Source ?
natedrake publié le 09/06/2026 à 15:16
Vivement le D23 en août pour l'annonce d'un nouveau monde Disney, car toujours Tokyo au bout de 4 ans d'attente, ça va bien à un moment.
celebenoit84 publié le 09/06/2026 à 15:16
On a connu plus impressionnant comme présentation pour la licence.
Mais ça me fait un peu l effet d'une version switch améliorée. Je pense que ça va encore évoluer. Et que tu les autres consoles ça sera plus solide .mais ça semble très classique, mais bon on a rien vu, donc attendons a vrai reveal !
icebergbrulant publié le 09/06/2026 à 15:17
Du gâchis
Square Enix ne sait plus faire de trailers

Montrez nous quelques mondes Disney différents, de la magie
losz publié le 09/06/2026 à 15:17
micheljackson En même temps il est surement pas près de sortir, donc ils ont le temps de bosser.
jenicris publié le 09/06/2026 à 15:19
Ouais downgrade mais je le prendrais quand même vu que j'adore la licence
vyse publié le 09/06/2026 à 15:23
Sora a Melun a la sortie du RER D
keith92 publié le 09/06/2026 à 15:25
Les scènes de combat, dans les rues de Tokyo, c'est LAID. Pfff...
forte publié le 09/06/2026 à 15:25
Mais du coup dans cette compile "ultime" il n'y a toujours pas l'épisode Melody Of Memory ?
wickette publié le 09/06/2026 à 15:25
jenicris
Après c'est sur switch 2, le rendu sera différent ailleurs


Et ils n'ont montré qu'une ville générique, je pense quand même, et j'ai confiance sur ce point, que niveau D.A. ils vont être bon, ils n'ont jamais déçu sur ce point
sadagast publié le 09/06/2026 à 15:25
Eh bien, la patience est un vertu sur le coup.
shao publié le 09/06/2026 à 15:26
J'avoue avoir été surpris de son annonce sur le ND. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fini par être indulgent envers celui-ci.

jenicris
Tkt, il sera bien plus beau sur PS5 et Series X!
brook1 publié le 09/06/2026 à 15:26
altendorf faut qu'il tourne sur la switch 2 il y a pas de miracle
micheljackson publié le 09/06/2026 à 15:26
losz
Quand c'est comme ça, il vaut mieux ne rien montrer.
negan publié le 09/06/2026 à 15:27
Mais il y a déjà des compilations non?
jenicris publié le 09/06/2026 à 15:30
wickette shao oui heureusement
Puis le jeu sort pas de suite, ils vont sûrement l'améliorer
shao publié le 09/06/2026 à 15:33
jenicris
C'est clair! Y'a même pas de date en plus. Si ça se trouve il sortira même pas en 2027. lol
jenicris publié le 09/06/2026 à 15:35
shao oui fin 2027 ou 2028 au mieux a mon avis
Surtout que FF7 Revelation sort au printemps
yanssou publié le 09/06/2026 à 15:35
Bof, ce coté trop réaliste est pas terrible.

micheljackson je te rejoins sur cette aspect grisâtre et non ce n'est pas dérivé d'un univers disney, mais bien un lieu kh ou sont piégé ceux qui transgresse les règles.

Il y a Sora, un perso de kh x et le fameux maitre des maitre.
shao publié le 09/06/2026 à 15:37
jenicris
Sans oublier DQ12 qui n'a pas encore de date! Ils ont du boulot chez SE!
jenicris publié le 09/06/2026 à 15:42
shao
noctis publié le 09/06/2026 à 15:42
Omg c'est une Reincarnation de VersusXV. C'est vraiment le sentiment que j'ai en voyant cette bande annonce. Il y a des personnages. Qui donne l'impression d'etre dans ce monde auquel nomura voulais raconté et crée. Je pleur de joie
shao publié le 09/06/2026 à 15:43
jenicris
noctis publié le 09/06/2026 à 15:43
kageyama publié le 09/06/2026 à 15:46
Ca fait chelou de voir des nouvelles de ce jeu dans un nintendo dirct alors que la serie est typé sony...
mattewlogan publié le 09/06/2026 à 15:48
C’est fou de voir ça chez Nintendo, je ne m’y attendais vraiment pas
akinen publié le 09/06/2026 à 15:55
La honte. Le dernier dragon quest switch le defonce graphiquement.

La série merite de bider histoire d’envoyer un msg à « qui on sait ».

Pathétique
altair762 publié le 09/06/2026 à 16:22
yanssou Alors si je ne me trompe pas j'ai vu luxord strelitzia un mec avec une keyblade dont je ne sais absolument rien et un mec au cheveux gris qui ressemble à Xehanort plus jeune
bladagun publié le 09/06/2026 à 16:26
Non desolé ça donne pas envie du tout là
yanssou publié le 09/06/2026 à 16:28
altair762 on en saura pas plus mais Luxord on dirai qu'il a bien vieilli, c'est donc sa vrai apparence, le gars souriant je mise plutôt sur un des oracles sans son masque.
malroth publié le 09/06/2026 à 16:31
Etant fan de la saga depuis ses debuts, franchement le trailer est horrible la.

Du coup j'ai peur, faut etre honnete.
tripy73 publié le 09/06/2026 à 16:32
Le divorce entre Sony et SE est définitivement acté, entre les annonces de FF Resonance 2D-HD, KH4 dans le ND et le trailer de FF7 Révélations dans sa version PC lors du SGF, ils ont vraiment l'air de plus pouvoir ce blairer.
altair762 publié le 09/06/2026 à 16:40
yanssou Bizarre pour Luxord donc il viendrait de Quadratum ? Je parirais sur Gula si c'est un oracle voir Ira, bordel j'ai trop hâte d'en savoir plus ils savent mettre l'eau à la bouche
yanssou publié le 09/06/2026 à 16:44
altair762 Je pense que Luxord est le chauffeur de Yozora, il viendrait de son monde.

Pour l'instant ça donne pas envie me concernant, mais je suppose qu'on le reverra à la D23.
mooplol publié le 09/06/2026 à 16:49
C’est la version switch 2 j'espère
gamesebde3 publié le 09/06/2026 à 16:50
On ne sait plus si on est sur gamekyo ou jv.com là.
Les trolls ont pris le pouvoir mais n'arriveront pas à ternir les premières images d'un kingdom heart IV.
sonilka publié le 09/06/2026 à 16:53
Kingdom Versus Hearts XIII
blueblood publié le 09/06/2026 à 17:06
Ça sent le kingdom heart sans disney et plus ff rêvé de Nomura
waurius59 publié le 09/06/2026 à 17:24
Mouais si pas de Disney ce n'est plus KH... et j'aimerais savoir si ils vont enfin refaire de la VF
altair762 publié le 09/06/2026 à 17:27
yanssou Pour Luxord j'avais un doute je pensais qu'il venait de l'époque de Missing Link qu'on ne verras jamais du coup, le trailer ne donne pas forcément envie mais étant un fan de la licence je l'attend de pied ferme
natedrake publié le 09/06/2026 à 17:32
waurius59 Y'aura des mondes Disney, c'est juste qu'ils se focalisent uniquement sur Tokyo.
ouken publié le 09/06/2026 à 17:49
Kh mon dieux mes que ça donne pas envie !!! Dowgrade + rendu dégueulasse SE....mon dieux...
pharrell publié le 09/06/2026 à 17:56
Visuellement c’est effectivement pas hyper ambitieux.
alucardhellsing publié le 09/06/2026 à 18:08
Multi launch ça fait plaisir !
akinen publié le 09/06/2026 à 18:13
Comme the daube end with you et poubelle of paradise. Un etron graphique sans ambition.

Mais que leur faut-il pour enfin respecter les licences qui les ont portées?

J’adore KH mais la honte! Des spin-off moisi, des portages sans fin, des jeux mobiles, des scénarios menant nul part, une VF disparue… mais où va-t-on?

La switch 2 est capable de faire mieux que ça! C’est pas le rendu le problème, c’est mou et ça a l’air peu ambitieux
sickjackz publié le 09/06/2026 à 18:40
Graphiquement c'est dégueulasse...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Kingdom Hearts IV
6
Ils aiment
Nom : Kingdom Hearts IV
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo