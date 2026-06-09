Kingdom Hearts IV : regardez, il respire !

Square Enix aura donc choisi le Nintendo Direct pour redonner des nouvelles deaprès des années de silence et si ce n'est pas maintenant que l'on pourra établir une liste des mondes Disney/Pixar (ou autres ?), au moins le projet avance, et permet à Nomura d'en faire sur certains aspects le Versus XIII qu'il n'a jamais pu avoir.Pas de date évidemment, mais désormais prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.UPDATE :- Ajoutons le trailer indiquant l'arrivée de la compilation sur PS5/XBS/Switch 2 (le 8 octobre 2026), avec de suite une démo jouable eShop de