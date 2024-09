Sony dévoile la suite de Ghost of Tsushima

Chez Ubisoft, ça doit souffler sévère car alors que des interrogations tournent actuellement autour de, voilà que Sony vient remuer le couteau dans la plaie en officialisant en « One More Thing », la suite deUne première bande-annonce est déjà proposée (et c'est bien beau) pour un lancement annoncé quelque part en 2025, uniquement sur PlayStation 5 dans un premier temps.