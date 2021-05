Dragon Quest III aura bien droit à son remake

C'était soit lui, soit le IX, et c'est maintenant bienqui sera le prochain candidat à accueillir un remake. On s'attendait d'ailleurs à une refonte de style DQXI quand de l'aveu même de Yuji Horii, le troisième épisode fut celui utilisé en prototype pour s'habituer à l'Unreal Engine 4, mais c'est finalement sous un aspectque l'un des chapitres les plus importants de l'histoire de la franchise reviendra sur « consoles », dont on imagine Switch, PS4 et PS5 (du moins pour ce qui concerne le Japon).On vous laisse donc avec ce trailer et la promesse d'une sortie mondiale (reste à savoir quand), en ajoutant que même si l'équipe a souhaité s'attarder en priorité sur ce final de la trilogie Roto, il est sous-entendu assez clairement que les deux premiers épisodes pourraient suivre dans le même format.