Square Enix officialise Dragon Quest XII

Et c'est choses faite : Square Enix a officialisé le développement de, prochain épisode de la saga dont on ne sait rien si ce n'est qu'il pourrait être un tournant majeur dans l'histoire de la franchise vu les propos de Yuji Horii qui évoque un scénario beaucoup plus sombre et mature, vraisemblablement un système de choix moraux, mais aussi des changements dans le système de combat (action-RPG ?).Pas de supports pour le moment, ni même une date de sortie comme d'habitude avec ce type d'annonce teasing, et ne reste plus qu'à prendre son mal en patience avec cette unique phrase accompagnant la vidéo : « Pourquoi les hommes vivent ? ».