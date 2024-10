Ubisoft s'enfonce encore dans le rouge Ubisoft s'enfonce encore dans le rouge

Ubisoft se résout à publier son rapport fiscal pour le premier semestre de l'année fiscale en cours et comme attendu, ce n'est pas la fête avec un CA en baisse et surtout un véritable plongeon dans la trésorerie avec environ 246 millions de pertes nettes sur 6 mois (34 millions de pertes un an auparavant). La société est désormais endettée à hauteur d'1,4 milliard d'euros, et a dû licencier près de 2000 employés en deux ans.



Un sacré coup dur quand en 2023, l'éditeur ne comptait que sur The Crew Motorfest (qui a d'ailleurs fait un joli lancement) en promettant le retour aux verts pâturages avec Star Wars Outlaws, un vrai échec commercial se rajoutant à une trop longue liste sur lequel l'éditeur ne peut même plus compter sur la longueur : Avatar, Prince of Persia : The Lost Crown, Skull & Bones, XDefiant…



Si la fin d'année en restera dans la rouge tant il ne peut y avoir de miracle avec une simple sortie Steam de ce même Star Wars Outlaws, les espoirs sont tournés vers le messie Assassin's Creed Shadows faisant tout pour montrer patte blanche : promesse d'une expérience suffisamment peaufinée, fin des accès anticipé pour x éditions, première extension offerte à tous… Pour autant, Guillemot a ouvertement conscience que février 2025 sera particulièrement chargé niveau calendrier, donc bonne chance à lui.