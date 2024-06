Bloodborne : H.Miyazaki n'est en tout cas ''pas opposé'' à un remaster sur PC Bloodborne : H.Miyazaki n'est en tout cas ''pas opposé'' à un remaster sur PC

Objet de fantasme et de (faux) leaks depuis plusieurs années, le remaster de Bloodborne au moins sur PC n'est toujours pas d'actualité mais c'est lors d'une interview avec PCGamer dans le cadre du marketing sur Shadow of the Erdtree que Hidetaka Miyazaki a osé évoquer le sujet en expliquant qu'il est parfaitement conscient de l'attente d'une telle demande et que pour ce qui le concerne, il n'est effectivement « pas opposé » à ce que ce titre « arrivant à un certain âge » et « perdu dans un ancien hardware » puisse aujourd'hui être joué par davantage de joueurs.



Problème, tout comme Demon's Souls et Sekiro, cette exclusivité PlayStation 4 vendue à environ 7,5 millions d'unités appartient à Sony et que seuls eux peuvent aujourd'hui valider un remaster, un remake ou éventuellement une demande de suite. Rappelons d'ailleurs que le remake de Demon's Souls fut développé par Bluepoint, en collaboration avec ceux que l'on appelait encore à l'époque Japan Studio.