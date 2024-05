Le prochain jeu de Naughty Dog ''pourrait redéfinir la perception du gaming'' Le prochain jeu de Naughty Dog ''pourrait redéfinir la perception du gaming''

Nous sommes actuellement à la moitié de la génération en cours et Naughty Dog fait partie de ceux qui n'ont toujours pas sorti le moindre projet purement dédié (juste des remasters/remakes). Alors que des idées sont déjà sur la table pour un The Last of Us : Part III, les sous-entendus continuent d'évoquer que le prochain morceau sera une nouvelle licence, tout juste décrit par Neil Druckmann comme son projet le plus excitant à ce jour (en même temps, il allait pas dire le contraire), mais surtout qu'il « pourrait redéfinir la perception du gaming » chez le public. Ah ouais ?



Un rapport avec l'IA ? Impossible de le dire mais reste que Druckmann ne cache aucunement son attirant vers cette nouvelle étape du progrès, aussi bien pour les dialogues que pour la rapidité d'exécution sur certains points du développement. Druckmann qui ajoute qu'il faut plus que jamais redoubler d'ambition pour se démarquer car, avec l'IA et une accessibilité constante des technologies type motion-capture, arrivera un jour où des petits budgets pourront rivaliser avec les AAA sur le rendu brut.



Coïncidence : c'est le même jour que Asad Qizilbash (responsable produit chez PlayStation Studios) a évoqué un avenir où l'IA comme les progrès technologiques vont transfigurer les émotions ressenties par les joueurs sur les jeux plus ou moins narratifs, où le simple fait d'interagir d'une nouvelle façon avec les PNJ permettra de créer des expériences plus que jamais personnalisées, même en solo.