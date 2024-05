[LEAK] God of War Ragnarok arrive sur PC [LEAK] God of War Ragnarok arrive sur PC

Alors que Ghost of Tsushima : Director's Cut débarquera dans quelques jours sur PC via Steam, PlayStation se prépare déjà au prochain morceau et c'est par une source des plus sûres (billbil-kun) que nous apprenons que l'élu suivant sera God of War Ragnarok.



L'annonce serait imminente, donc peut-être dans le courant de la journée comme lors du dernier leak du genre.