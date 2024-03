Digital Foundry revient sur les détails leakés de la PS5 Pro, dont la technologie PSSR Digital Foundry revient sur les détails leakés de la PS5 Pro, dont la technologie PSSR

Les secrets de la PlayStation 5 Pro n'en sont définitivement plus car après Tom Henderson, c'est les tout aussi sourcés Digital Foundry d'attester de la totalité des informations leakés, ajoutant que le système disposera de 1,2 Go de mémoire supplémentaire tout en précisant ce qu'apportera la nouvelle technologie maison PSSR, soit l'équivalent « Sony » du DLSS.



Donc l'objectif en bref, c'est de fournir des outils d'optimisation pour que les développeurs puissent convertir avec une rapidité exemplaire des titres en 1080p pour les passer en 4K, tout en proposant une rétrocompatibilité pour qu'il en soit directement de même avec les jeux PS5 existants. Plus concrètement, le PSSR sera donc également compatible avec les anciens kits de développement PS5, ce qui évitera à certains développeurs de se procurer le plus récent kit pour simplement ajouter cette fonctionnalité décrite par DF comme très prometteuse.



Avec ses capacités qui lui permettra des boost de résolution tout en maintenant un frame-rate élevé mais aussi des fonctionnalités Ray-Tracing améliorées, Digital Foundry conclu donc que la PS5 Pro est bien partie pour proposer un gap mid-gen plus important que ne le fut la PS4 Pro en son temps.