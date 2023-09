Starfield : l'upgrade Premium fut première du classement Xbox Store partout dans le monde Starfield : l'upgrade Premium fut première du classement Xbox Store partout dans le monde

Certes, le coup de l'accès anticipé de quelques jours n'est pas né avec Starfield, ni sur Xbox (avec Forza Horizon notamment), ni même chez les éditeurs en général. Mais VGC rapporte qu'avec le RPG de Bethesda, cette pratique n'a jamais connu un tel retour commercial : la simple « MAJ Premium » (35€, incluant donc les 5 jours d'accès anticipé, un pack de skins et la première extension à venir) fut la semaine dernière numéro 1 du classement Xbox Store dans la quasi-totalité des pays du monde proposant cette « upgrade ».



On parle évidemment ici de tous les pays européens ainsi que les USA mais pas que : ce fut également le cas en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Hong Kong, Brésil, Inde, Japon…



Après, que la plus grosse exclusivité PC/Xbox de ces dernières années soient en tête du classement, cela n'a rien de surprenant mais quand on parle uniquement d'une simple upgrade (dont la « version boîte » qui n'est rien d'autre qu'un code de téléchargement, est parvenue à se placer 7e des ventes physiques UK), on peut sans mal imaginer que Microsoft ne va pas se gêner pour relancer l'affaire dans ses futures gros morceaux comme Avowed, surtout quand on sait qu'une majorité des joueurs ayant craqué sont des abonnés Game Pass.





Classement UK de la semaine dernière :



1. Hogwarts Legacy (+4)

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (+4)

3. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

4. Zelda : Tears of the Kingdom (-1)

5. Armored Core VI (-4)

6. Mortal Kombat 11 Ultimate (+1)

7. Starfield (Code Upgrade Premium)

8. GTA V (+2)

9. Minecraft Switch (-1)

10. FIFA 23 (-6)



(Note :

Si vous vous posez des questions concernant Hogwarts Legacy et LEGO Star Wars, c'est juste parce que Warner Bros a fait une vague de promos.)