Capcom (MAJ Software) : Resident Evil 2 Remake devient le plus grand succès de la franchise Capcom (MAJ Software) : Resident Evil 2 Remake devient le plus grand succès de la franchise

Comme à chaque trimestre, Capcom a mis à jour quelques-unes de ses données softwares à la date arrêtée du 31 juin 2023, permettant de constater et comme on s'y attendait vu la tendance que Resident Evil 2 Remake a fini par dépasser Resident Evil 7 pour devenir le plus grand succès de l'histoire de la franchise, et qu'au rythme où vont les choses, Resident Evil 3 Remake (et son départ raté) va finir par passer au-dessus de Resident Evil Village.



Note :

Ne sont indiqués que les jeux ayant gagné au moins 100.000 unités depuis leur dernière apparition dans un rapport du genre.



SAGA MONSTER HUNTER :



- Monster Hunter World : 19 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Rise : 13,2 millions (+ 500.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 10,5 millions (+ 300.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 6,1 millions (+ 700.000)



SAGA RESIDENT EVIL :



- Resident Evil 2 Remake : 12,6 millions (+ 700.000)

- Resident Evil 7 : 12,4 millions (+ 400.000)

- Resident Evil Village : 8,3 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 3 Remake : 7,6 millions (+ 600.000)

- Resident Evil 4 Remake : 4,9 millions (+ 1,2 million)



AUTRES :



- Street Fighter V : 7,3 millions (+ 100.000)

- Devil May Cry V : 7,2 millions (+ 300.000)

- Street Fighter 6 : 1,9 million (NEW)

- Devil May Cry HD Collection : 1,5 million (+ 100.000)

- Capcom Arcade Stadium : 1,3 million (+ 200.000)