Call of Duty : face aux régulateurs, Microsoft multiplie les partenariats avec les tiers Call of Duty : face aux régulateurs, Microsoft multiplie les partenariats avec les tiers

Alors qu'il se murmure que le régulateur européen pourrait prochainement valider le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, Microsoft continue de mettre en place son plan d'action pour faire capoter tous les arguments de la FTC (USA) devant les tribunaux.



Car après Nintendo qui se voit assurer d'avoir droit aux Call of Duty pendant 10 ans si le deal est signé et que les jeux Xbox PC intégreront le service GeForce Now (en plus de Call of Duty dès que possible), Microsoft annonce avoir conclus le même type de deal avec le service Cloud Bloosteroid, certes peu connu du grand public mais cela fait toujours un de plus, sachant que l'entreprise a assuré que d'autres accords seront prochainement annoncés.



Pour Brad Smith, Président de Microsoft, les termes sont clairs : « Si le seul argument est que Microsoft va retenir Call of Duty en exclusivité, et que nous avons désormais des contrats qui concernent encore plus d'appareils [que ce que la franchise avait droit jusqu'à présent], alors ce sera un argument difficile à porter devant un tribunal. »



Inutile de vous rappeler qui sont les seuls à ne pas avoir accepté ce type de contrat.