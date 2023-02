En moins d'un an, Elden Ring a réussi à s'écouler à plus de 20 millions d'exemplaires

FromSoftware, la boîte qui à une époque très lointaine produisait des jeux dédiés à un marché de niche ou pas loin, peut aujourd'hui sabrer le champagne avec Bandai Namco, annonçant que le rouleau-compresseura désormais dépassé la barre des 20 millions d'unités écoulées à travers le monde (en moins d'un an !), soit l'un des plus gros succès ces dernières années pour une expérience « essentiellement » solo.Mais ce qui est encore plus fou, c'est le silence total concernant l'arrivée d'une ou plusieurs extensions, et si l'on n'a aucun doute sur le sujet, c'est un peu le « chaque chose en son temps » : il faut bien aussi promouvoir le futur