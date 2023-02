Le Fond d'Investissement Public d'Arabie Saoudite possède maintenant 7% des parts de Nintendo Le Fond d'Investissement Public d'Arabie Saoudite possède maintenant 7% des parts de Nintendo

Tel un langolier (tant pis si vous n'avez pas la référence), le Fond d'Investissement Public d'Arabie Saoudite continue de grignoter dans son coin des bouts d'éditeurs à travers le monde, et le Trading View révèle qu'un nouveau morceau de Nintendo vient d'être avalé. De 5,01 % en mai 2021, l'organisme est passée plus tôt cette année à 6,07 % des parts détenus chez Nintendo, et désormais aujourd'hui 7,08 %.



Une lente montée qui ne fait encore une fois l'objet d'aucune déclaration, aussi bien du coté du fond saoudien comme chez Nintendo, se refusant de s'exprimer malgré les polémiques entourant son propriétaire, le très controversé prince Mohammed ben Salmane.