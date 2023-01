Xbox x Activision : Microsoft tente de pièger Sony avec une assignation à comparaître (FTC) Xbox x Activision : Microsoft tente de pièger Sony avec une assignation à comparaître (FTC)

Dans la (trop) longue affaire concernant la tentative de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, nous en sommes encore outre-Atlantique dans la confrontation judiciaire entre le constructeur précité et le régulateur FTC souhaitant faire capoter l'acquisition, ou du moins limiter son statut « antitrust » grâce à des promesses de la part de Microsoft.



Le constructeur Xbox qui n'a pas hésité à exploiter ses propres faiblesses en indiquant par le passé que Sony ne serait que peu affecté par ce rachat, déjà parce que Call of continuerait de sortir sur consoles PlayStation pendant un bon moment, mais aussi parce que son rival a un catalogue bien plus important d'un point de vue commercial.



Et c'est sur ce point que Microsoft s'appuie de nouveau en tentant un piège vicieux : une assignation à comparaître pour Sony Interactive Entertainment où ce dernier devra prouver que Microsoft a tort (ou raison) en balançant tous les détails de son calendrier futur niveau jeux. Donc autant dire du très confidentiel qui ne sera pas forcément rendu public mais qui sera désormais connu de la maison-mère Xbox.



Sony a jusqu'au 27 janvier pour répondre à l'assignation, tenter éventuellement de limiter la demande ou tout simplement de l'annuler pour des raisons évidentes, sachant bien évidemment que refuser a de grandes chances d'implicitement valider face aux juges l'argument principal de Microsoft. Un joli piège encore une fois.