Super Mario Bros (film) : la bande-annonce [UP]

Après le « teaser trailer », place à la véritable bande-annonce du film, probablement l'une des plus adaptations les plus attendues et qui enverra du lourd coté clin d'oeil entre la présence de Donkey Kong et Cranky Kong, quelques Yoshi et même une séquence Mario Kart sur une route arc-en-ciel.Nous n'avons pas encore la pleine confirmation de la date de sortie en salle (probablement la même qu'aux USA, donc le 7 avril 2023), si ce n'est que ce sera « exclusivement » au cinéma. A croire qu'il faut préciser aujourd'hui.Surprise ! Le film sortira en Europe avant les USA et le Japon : le 29 mars chez nous !