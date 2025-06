Lies of P confirme son statut de beau succès pour un premier essai chez Round8

Les coréens de Round8 Studios nous annonce de bon matin quereprésente désormais 3 millions d'unités écoulées, un chiffre qui néanmoins cumule les ventes du jeu de base et celles de l'extension sortie le 7 juin.Même en arrondissant les langues, et à moins d'une surprise chez la concurrence par une mise à jour des données, il s'agirait quand même du deuxième plus gros succès dans le genre « hors FromSoftware » après le premier, dont une suite est en préparation, a encore néanmoins le temps de se vendre maintenant que les moins courageux sont au courant de l'arrivée d'un mode disons plus « accessible ».