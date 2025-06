Charts Japon : déjà 1 million de Switch 2

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 9 au 15 juin 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Ça n'aura évidemment pas tardé même si la chute est douloureuse vu les stocks limités (et en rappelant d'ailleurs que tout cela n'inclus pas les ventes directes du Nintendo Store) : la Switch 2 n'aura eu besoin que d'une dizaine de jours pour passer son premier million de ventes au Japon. On constatera une fois encore que la transition avec la « old gen » fut immédiate, laissant à la PlayStation 5 l'honneur de revenir à la 2e place.Côté jeux, pas de surprise non plus avec la tête du classement, et on s'amusera déjà à se demander « quand » Nintendo balancera le nouvel épisode du 10e, tout de même (avec le dématérialisé) le plus gros succès de l'histoire du Japon.