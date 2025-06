Fantasy Life i : le DLC gratuit sera bien plus conséquent qu'attendu (+ bonus du million de ventes)

Généreux et toujours tout fier du retour au succès, Level-5 annonce que le contenu « Update the World » ne se limitera pas à de nouvelles recettes : on parle en fait d'un tout nouveau mode de jeu qui reposera sur le populaire genre rogue-like avec tout ce qu'il faut d'équipements inédits, costumes, montures et objets supplémentaires pour garnir toujours plus le contenu, et au moins un PNJ tout neuf pour introduire tout cela. « Plus de détails à venir ».Et ce sera totalement gratuit (pas encore de date en revanche), tout comme le pack à récupérer en entrant le code ci-dessous pour fêter le million de ventes.