Elden Ring Nightreign : des boss en version ''Everdark'' pour souffrir encore un peu plus

Petite surprise pour ceux qui tournent encore sur, et ils sont apparemment nombreux du moins à en croire SteamDB, la mise à jour 1.01.3 n'était pas là simplement pour ajouter les correctifs habituels : FromSoftware vient de lâcher une nouvelle occasion de souffrir en introduisant les « Everdark Sovereigns », des versions boostées des principaux bossLe dragon Adel est le premier concerné (jusqu'au 26 juin) mais suivront rapidement deux autres puis encore davantage plus tard dans l'année dans le but de pouvoir mettre en place des rotations hebdomadaires. Le but de cette nouvelle offre de brutalité : débloquer une nouvelle monnaie à dépenser contre des reliques inédites à un PNJ du hub central.