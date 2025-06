The House of the Dead 2 Remake reporté, avec priorité au PC et la Nintendo Switch

Une fois n'est pas coutume, Forever Entertainment ne parvient pas à maintenir une date initialement annoncée et c'est bien pour cela quene sortira pas au printemps 2025 mais plus tard et en deux temps.Alors tout d'abord, ce sera pour le 7 août sur PC et Nintendo Switch (1) tandis que joueurs PlayStation comme Xbox devront patienter jusqu'au 17 octobre. Rien de plus à ajouter.