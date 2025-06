[RUMEUR] Sony intéressé par le rachat de plusieurs actifs chez Warner Bros Discovery [RUMEUR] Sony intéressé par le rachat de plusieurs actifs chez Warner Bros Discovery

Relayé par Insider Gaming, le site SEScoops révèle selon ses sources que Sony serait en train d'étudier l'idée d'une acquisition de Warner Bros, ou du moins une partie, dont celle qui nous intéresse.



Précisément, il est rapporté que de base, Sony souhaiterait récupérer plusieurs studios et propriétés intellectuelles, mais également la plate-forme HBO Max, ce qui tombe bien vu que par un parfait hasard (?), Warner Bros. Discovery a annoncé le 9 juin la scission programmée (d'ici mi-2026) de l'entité en deux parties, l'une regroupant justement le JV et HBO Max, l'autre bien moins intéressante sous le nom de WBD Global Networks avec ses chaînes câblées (CNN, TNT Sports, etc).



Un potentiel bon coup tant Warner Games a besoin de remonter la pente après un enchaînement de déboires malgré des licences en or, mais on n'oubliera pas qu'en cas de mise en vente, Sony serait loin d'être le seul intéressé à la table des enchères.