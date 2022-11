Le réalisateur de God of War Ragnarok lance un appel pour prendre en main Castlevania Le réalisateur de God of War Ragnarok lance un appel pour prendre en main Castlevania

God of War Ragnarok est sur le marché depuis quelques jours et si les choses se passent comme pour le premier, il s'agira d'un des rares jeux PlayStation Studios à n'avoir droit à aucun DLC ou extension.



Du coup, quel avenir pour son réalisateur Eric Williams ? On sait que Santa Monica a plusieurs projets en cours ou en attente, mais s'exprimant auprès de Kinda Funny Games, l'homme a lancé un appel très sérieux : « Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, mais si quelqu'un me donne la licence Castlevania, je serais ravi de m'en occuper », avant de demander à la communauté de « faire en sorte que cela se produise ».



Qui refuserait en effet un Castlevania par la team God of War, excellent moyen de ressusciter une série qui n'a plus donné de nouvelles depuis bientôt 9 ans (hors compilations), surtout dans un contexte où Konami fait soudain preuve d'ouverture avec les tiers, preuve avec la franchise Silent Hill envoyée à plusieurs endroits différents à travers le monde.