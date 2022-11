Charts Japon : le champagne pour la PlayStation 5, les larmes pour Star Ocean : The Divine Force

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 24 au 30 septembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Enfin du neuf du coté de l'archipel et si personne n'est capable de délaisser, du moins en ventes séparées, on pourra au moins signaler la bonne entrée dequi avec 41.000 ventes hors dématérialisé démarre mieux que le deuxième épisode ou même, mais se situe toujours aussi loin du premier (200.000 au lancement… dont 60.000 rien que sur Xbox 360).Catastrophe en revanche pouroù, à moins d'un miracle ultime en numérique, on est au-delà de la déception : 44.000 unités en physique, contre plus de 110.000 pour le cinquième épisode, et 160.000 pour le quatrième... exclusif temporairement à la Xbox 360 (autre époque).Mais on ne repartira pas sans signaler que la grosse surprise du jour vient de la PlayStation 5. Qu'importe si Nintendo garde des consoles en réserve pour l'arrivée d'un certain Pokémon et qu'importe si c'est au poil de cul : la nouvelle génération de Sony se place devant la Switch, chose qui n'était pas arrivée depuis 2 ans, d'ailleurs au lancement de la PS5.