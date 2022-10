Xbox : vers une possible augmentation des prix Xbox : vers une possible augmentation des prix

La vie augmente et en ce moment, on le ressent bien comme il faut entre le boost de prix pour la PlayStation 5, Apple qui se réajuste également comme il faut, ou encore la même chose pour le Quest de Meta.



Et si Microsoft ou plutôt sa branche Xbox indiquait que serait maintenu les tarifs actuels, Phil Spencer donne une grosse nuance auprès de WSJ Live :



« Je pense qu'à un moment donné, nous devrons augmenter le prix de certaines choses, mais à l'approche des vacances, nous avons pensé qu'il était important de maintenir les prix. »



Reste à voir de quoi l'on parle par « certaines choses » même si tous les regards pointent déjà vers les Xbox Series… et potentiellement l'abonnement Game Pass.