Contrairement aux propos de CDPR, Keanu Reeves affirme n'avoir jamais touché à Cyberpunk 2077 Contrairement aux propos de CDPR, Keanu Reeves affirme n'avoir jamais touché à Cyberpunk 2077

En pleine tentative de rédemption depuis un an, CD Projekt Red aurait pu se passer d'une nouvelle déclaration mensongère sur la longue liste qui concerne Cyberpunk 2077. Il faut pour cela remonter à 2020, où peu de temps après l'annonce d'un énième report pour le concerné, Adam Kicinski (PDG de CDPR) a déclaré :



« Keanu Reeves a joué au jeu. Pour autant que je sache, il ne l'a pas encore terminé mais oui, il y a joué et il a adoré. »



Forcément, vu l'aura de l'acteur, c'est plutôt vendeur mais ce n'est malheureusement pas le cas comme vient de le découvrir le site The Verge, qui lors d'une interview avec Reeves autour de la démo technique The Matrix Awakens, a demandé si ce dernier aimait tâter de la manette ou de la souris. Bref du JV.



Et donc :



- Non.

- Vraiment ? Pas même Cyberpunk ?

- Non. Enfin j'ai vu des démonstrations mais je n'y ai jamais joué.



Pas de bol pour l'éditeur dont on n'attend même plus des excuses, mais plutôt que les choses continuent d'avancer, à commencer par l'upgrade PS5 & SX au premier trimestre 2022.