Horizon Forbidden West toujours prévu en 2021... mais Sony ne donne plus de garantie Horizon Forbidden West toujours prévu en 2021... mais Sony ne donne plus de garantie

Décidément ça s'enchaîne coté Sony et pas forcément avec des bonnes nouvelles même si tout dépend du point de vue (dans le cas du précédent article). Et cette fois, on revient sur le cas Horizon Forbidden West qui n'a pas eu droit à une date de sortie dans le précédent State of Play car il y a une bonne raison à cela.



Sony indique en effet qu'une partie des voyants sont au vert pour tenir la promesse d'une sortie en 2021, mais préfère de suite prévenir la communauté que rien n'est encore gravé et qu'un report en 2022 était parfaitement possible.



Donc autant s'attendre au pire.