Face aux propos de J.K. Rowling, Hogwarts Legacy se voudra plus ''inclusif'' Face aux propos de J.K. Rowling, Hogwarts Legacy se voudra plus ''inclusif''

Le toujours bien bavard Jason Schreier a des sources de part et d'autres de l'industrie, jusqu'à chez Avalanche Software où des développeurs ont bien voulu lui confier que le futur Hogwarts Legacy (préquelle assez libre de la franchise Harry Potter) se voudrait plus « inclusif » dans la façon de créer son personnage, laissant le joueur libre de faire ce qu'il souhaite, comme par exemple choisir une voix masculine ou féminine quelle que soit l'apparence, et même chose pour l'appellation (Sorcier ou Sorcière donc) qui déterminera du coup votre dortoir.



Concrètement, pour Avalanche, c'est une réponse à une certaine polémique face aux propos de la romancière J.K. Rowling, jugés transphobes selon la position de chacun, susceptibles d'avoir un impact commercial sur plusieurs produits de la licence, dont celui qui nous concerne.



Hogwarts Legacy qui sortira d'ailleurs en 2022 après la récente annonce de son report.