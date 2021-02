God of War : une MAJ PS5 dès demain God of War : une MAJ PS5 dès demain

Vous n'avez pas encore fait God of War ou vous souhaitez simplement vous y remettre en attendant que Ragnarok donne des nouvelles ? Alors apprenez que c'est demain, le février donc, que Sony Santa Monica publiera une upgrade PlayStation 5 qui va simplement fusionner les deux types d'option, nous permettant d'obtenir le 60FPS avec la 4K (à partir du 2160p).



Bien entendu, c'est gratuit, et les abonnés PS Plus qui ont la dernière de Sony n'ont aucune raison de s'en priver puisque le titre fait partie du catalogue « PS Plus Collection ».