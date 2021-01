Le designer Takaya Imamura quitte Nintendo

Son nom ne parlera pas au plus grand nombre mais ses travaux sont eux connus par des millions de joueurs. Takaya Imamura vient d'annoncer son départ de chez Nintendo après plus de 30 ans passés dans la boîte, n'indiquant pas les raisons de son départ mais probablement pas encore prêt à parler retraite vu ses 54 ans.Donc pour information, Imamura était l'un des piliers du design de plusieurs productions Nintendo, étant celui qui a designé personnages comme véhicules de la franchise, mais également les personnages de, donc deux licences qui resteront chères à son cœur tout au long de sa carrière vu qu'il a ensuite été nommé responsable de la DA sur les épisodes Nintendo 64, et a même supervisé le tristetout en servant de lien avec Ubisoft pour l'intégration de l'équipe dans le projetMais on se souviendra également de lui pour avoir designé le personnage le plus WTF de la sérieà l'époque de: un certain Tingle, qui a eu droit à sa propre série sur Nintendo DS.