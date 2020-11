Nintendo va encore booster sa production de Switch en se tournant vers la Malaisie Nintendo va encore booster sa production de Switch en se tournant vers la Malaisie

Nous savions déjà que fin 2019, Nintendo avait décidé d'ouvrir une partie de sa production de Switch au Vietnam, ce qui à la base était liée aux nouvelles taxes souhaitées par Trump face au marché chinois, mais dont cet heureux hasard a permis à la firme d'amoindrir les problèmes ensuite liés au Covid-19, sans éviter des ruptures de stock en début d'année entre la pandémie et le lancement de Animal Crossing : New Horizons.



Visiblement conscient que ce type de problématique devra être anticipé pour l'avenir, le PDG de Nintendo (Shuntaro Furukawa) a annoncé ouvrir de nouvelles usines d'assemblage, cette fois en Malaisie, pour permettre d'assurer une production maximale jusqu'à la fin de l'année.



Selon David Gibson et Takashi Mochizuki de Bloomberg, la firme a récemment envoyé le plus gros stock de Switch jamais vue aux USA pour préparer les fêtes de fin d'année et devrait non seulement battre de nouveaux records, mais également dépasser ses objectifs de ventes pour l'année fiscale en cours, lui permettant de franchir sans problème le cap des 80 millions de consoles écoulées au 31 mars 2020. Si la tendance se poursuit, la console dépassera les LTD PSP et GBA d'ici l'été prochain pour devenir en un peu plus de 4 ans la 8e console la plus vendue de tous les temps.