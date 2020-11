Officiel : la PlayStation 5 a fait le meilleur lancement de l'histoire de la marque Officiel : la PlayStation 5 a fait le meilleur lancement de l'histoire de la marque

C'est par un simple tweet que l'information est lâchée : la PlayStation 5 est officiellement le plus grand lancement de l'histoire de la marque sur deux semaines. Point. Et on promet en passant quelques réa-stock d'ici la fin de l'année.



Pas grand-chose mais il suffit de revenir 7 ans en arrière pour avoir des détails vu que la PlayStation 4 avait atteint les 2,1 millions dans plus ou moins le même laps de temps (mais sans certains territoires comme le Japon), et on peut donc dire que la PS5 est au-dessus de cela, même s'il faudra attendre un communiqué plus éloquent, ou tout simplement le bilan trimestriel de début 2021.