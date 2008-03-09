profile
Xbox Game Studios
2
Likers
name : Xbox Game Studios
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 06/11/2026
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2892
visites since opening : 12189039
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
Xbox veut redonner une raison d’acheter une Xbox
Actualité Xbox


Après des années à brouiller son propre message entre console, PC, cloud, Game Pass et sorties multiplateformes, Xbox semble vouloir revenir à une idée plus classique (mais quand même logique) : donner aux joueurs une vraie raison d’acheter une Xbox.

Dans une longue interview accordée à The Game Business Show, Matthew Ball, désormais directeur de la stratégie chez Xbox, est revenu sur la nouvelle orientation de la marque. D'après ses dires, Microsoft ne compte pas abandonner la console, ni considérer l’exclusivité comme un vieux concept poussiéreux bon à ranger dans le même placard que Kinect.

Selon Ball, Xbox veut lancer un véritable programme d’exclusivités console, et pas simplement annoncer un ou deux titres pour calmer les joueurs le temps d’un showcase. Gears of War et Clockwork Revolution sont présentés comme les premiers exemples de cette nouvelle approche, avec l’idée d’installer un flux régulier de jeux capables de valoriser l’investissement des joueurs Xbox. Donc si vous avez acheté une console Xbox, Microsoft veut enfin vous donner le sentiment que ce choix sert à quelque chose.



Mais attention, il ne s’agit pas non plus d’un retour total à l’ancien modèle. Matthew Ball explique que certains jeux resteront multiplateformes, notamment les grandes plateformes multijoueurs comme Call of Duty. Même logique pour les titres déjà annoncés ou liés à des engagements pris avant ce changement de cap. Xbox cherche donc une position intermédiaire : remettre des exclusivités au cœur de son écosystème, sans renier brutalement les accords et la stratégie multiplateforme déjà engagés.

Le plus intéressant, c’est peut être le constat de départ. Ball reconnaît que Xbox n’est pas aujourd’hui dans une situation saine et que la marque doit être “redressée”. Ce n’est pas exactement le genre de phrase qu’on entend tous les jours dans une communication corporate, surtout chez Microsoft. Il admet aussi que les joueurs ont besoin de comprendre simplement pourquoi ils devraient choisir Xbox, surtout à une époque où les consoles coûtent cher et où les jeux Xbox sortent de plus en plus ailleurs.

Et c’est probablement là que se trouve le cœur du problème parce que pendant longtemps, Microsoft a expliqué qu’il fallait “jouer où l’on veut”, que l’écosystème comptait plus que le hardware, que la console n’était plus forcément le centre de gravité. Sauf qu’à force de vouloir être partout, Xbox a fini par rendre sa propre console secondaire et n'est finalement nulle part. Quand une marque vend une machine à plusieurs centaines d’euros, elle ne peut pas ensuite expliquer que l’endroit où l’on joue n’a finalement pas beaucoup d’importance.



Matthew Ball insiste pourtant sur un point : le marché console n’est pas mort. Il rappelle qu’il représente encore entre 40 et 45 milliards de dollars par an, avec des centaines de millions de joueurs. Il reconnaît que le mobile et le PC progressent plus vite, mais refuse l’idée d’un secteur console condamné. Pour lui, Xbox doit d’abord consolider sa propre base avant de vouloir convaincre ailleurs. Là encore, difficile de lui donner tort : avant de vendre une vision globale, il faut déjà que le socle tienne debout.

Autre sujet abordé : la crise des composants, notamment autour de la mémoire et du stockage. Ball explique que la situation est plus grave qu’il ne l’avait lui même anticipé et qu’elle pourrait continuer à peser lourdement sur l’industrie, y compris sur la prochaine génération de consoles. Microsoft travaillerait donc à revoir son futur hardware, une nouvelle fois évoqué sous le nom de Helix dans l’échange, avec l’objectif de le rendre plus abordable et plus flexible. Apparemment Xbox ne prépare pas simplement “une nouvelle console”, mais cherche visiblement à adapter son modèle à un marché où vendre du hardware devient de plus en plus compliqué.

L’interview évoque aussi le Game Pass, avec une reconnaissance assez notable : l’offre aurait perdu des millions d’abonnés en quelques mois avant d’être corrigée, notamment via des ajustements de prix et de contenu. Là aussi, c’est un aveu important. Le Game Pass reste un pilier de Xbox, mais il n’est plus présenté comme une solution magique capable de compenser toutes les faiblesses de la marque. Le service doit redevenir lisible, rentable et attractif, sans écraser le reste de l’écosystème.



Au fond, cette prise de parole ressemble à une tentative de remise à plat. Xbox semble avoir compris que la marque ne pouvait pas continuer à demander aux joueurs d’acheter une console tout en leur expliquant, plus ou moins directement, que cette console n’était qu’une option parmi d’autres. Une plateforme a besoin d’identité, d’exclusivités, de confiance et d’une promesse claire. Sinon, elle devient un simple point d’accès à des jeux disponibles ailleurs.

Reste maintenant à voir si cette nouvelle direction sera tenue dans le temps. Car sur le papier, le discours est cohérent. Mais Xbox a déjà beaucoup promis, souvent changé de ton, parfois changé de stratégie avant même que la précédente soit réellement installée. Cette fois, la marque semble reconnaître que le problème n’est pas seulement économique, mais aussi symbolique : les joueurs Xbox doivent avoir le sentiment d’être considérés, pas simplement d’avoir servi de rampe de lancement à une stratégie multiplateforme.
The Game Business - https://www.youtube.com/watch?v=rTM-I_HDC9A
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    kali, kenpokan, obi69, negan
    posted the 06/11/2026 at 04:54 PM by liquidus
    comments (46)
    gamerdome posted the 06/11/2026 at 04:58 PM
    Microsoft aurait-il compris ce que Nintendo a compris depuis 1983 ?
    shanks posted the 06/11/2026 at 05:01 PM
    A voir leur stratégie d'exclusivités car c'est pas les derniers pour faire de la merde.

    Déjà, si par miracle, y a du Fallout 3/New Vegas remaster façon Oblivion pour la S3 sur Prime, faut pas être un génie pour miser sur l'exclu afin d'attirer un public neuf.

    Mais bon hein
    wolfheart posted the 06/11/2026 at 05:07 PM
    shanks je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils vont nous la faire à l'envers avec Steam sur la Helix...
    shanks posted the 06/11/2026 at 05:10 PM
    wolfheart
    Je pense qu'en l'état tout est possible.

    Car si pour un joueur, l'offre était alléchante, encore aujourd'hui je ne voyais pas comment faire des revenus avec ça (encore plus avec les rumeurs du online gratuit).
    51love posted the 06/11/2026 at 05:21 PM
    gamerdome les exclusivités ont leur importance, suffit de voir le modèle de Nintendo complètement orienté autour de ça, mais ce n'est pas le même modèle chez Xbox et PlayStation.

    De leur côté les exclusivités, même si importante, est un argument qui a perdu bcp de valeurs depuis 2010 vu que 99% du catalogue est désormais devenu multi plateforme..

    c'est donc de plus en plus en plus difficile de se démarquer sur le catalogue pur.


    Le meilleur move que Microsoft puisse faire, avant même le fait de revenir sur sa stratégie farfelue mais nécessaire économiquement et niveau visibilité de sortir ses jeux sur PlayStation, c'est de faire de sa machine un PC fermé.

    Ça va apporter énormément davantage en terme de business à ce type de machine a long terme, pas forcément que Microsoft donc,...

    Alors autant il sera difficile de faire bouger les lignes du public bien établi et fidèle a PlayStation/Steam, mais la variabilité est possible chez le plus jeune public, qui sont d'ailleurs plus PC que console.

    wolfheart peut être ouais je me suis posé la question , après ya peut être des mécanismes pour mettre Steam sur sa machine, le temps de grossir, s'appuyer dessus pour reprendre des parts à PlayStation, mais inciter les joueurs à plutôt prendre leur launcher Xbox

    Comment ?

    Un truc tout con,

    imagine si tu achètes un jeu Xbox sur leur propre store, et automatiquement ils t'offrent la clé Steam du même jeu, tu peux être tenté de le prendre de cette façon, et si derrière l'intégration de Steam, moins bonne que celle Xbox forcément te fait perdre du temps....

    Bah peut être que petit à petit, notamment les jeunes les moins formatés, sans même s'en rendre compte passeront plus de temps sur l'écosystème Xbox alors qu'initialement Steam était un must have pour l'achat.

    Microsoft a les moyens de faire des cadeaux, comme ils ont eu les moyens de dépenser des sommes colossales pour l'achat de studios. C'est même ce qui est assez inquiétant, ils peuvent acheter bcp de choses pour se remettre en piste...

    Ya tjs des leviers, ça sera très compliqué pour Microsoft de se faire une place avec un PlayStation bcp plus fort, et un Steam qui grossi chaque année..

    Mais aucune certitude, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
    altendorf posted the 06/11/2026 at 05:28 PM
    La "reine" Asha tiendra pas longtemps avant que Satya Nadella voit que les chiffres ne changent pas et deviennent encore moins bon qu'après le multiplateforme surtout quand tu répètes plusieurs fois que tu es le deuxième éditeur au monde et que tu as pour projet d'être le leader dans le JV et le divertissement. Bref, une nouvelle Philou qui pense que séduire les fanboys des réseaux vont faire gagner des millions (oui j'ai pas osé dire milliards) à Microsoft.
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 05:28 PM
    Console abordable-marketing-exclusivité

    La Trinité nécessaire même si selon moi les 2 premiers points sont bien plus indispensable que le dernier le marketing incluant les deal marketing avec cod GTA FIFA ainsi que les bundle

    + En bonus éviter de s'invisibiliser dans les boutiques
    keiku posted the 06/11/2026 at 05:30 PM
    Bah voila ils ont enfin compris (en théorie) ce qui allait les sauver, faire le total inverse de ce qu'ils ont fait jusqu’à présent... il ne resterait plus qu'il réintroduise le physique mais bon ca c'est trop en demander on le sait

    C'est ce que j'ai expliquer plusieurs fois précédemment, sans les exclus et sans le physique et sans le prix plus bas que sur pc, la raison d'être d'une console n'existe plus... ils ont compris pour les exclus... on verra pour les prix
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 05:30 PM
    Comprendre aussi une raison de rester sur Xbox, car combien allait se barrer sur PS6 ya aussi ca
    negan posted the 06/11/2026 at 05:33 PM
    altendorf Elle fait ça avec l'aval de Satya hein.

    Elle fait pas son truc dans son coin avec l'oseille de Microsoft sans avoir eu des directives qui lui disent « Va y »
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 05:46 PM
    negan il arrête pas de répéter ça ,ça dégoûte de voir que certains estiment que Xbox n'a pas le droit d'avoir d'exclusivité et que le move est uniquement pour séduire les fanboys alors même qu'ils sont pleinement satisfait des exclu Sony et les estime legitime , om faut réellement aller se faire enc...
    narcissedoyo posted the 06/11/2026 at 05:47 PM
    negan

    Oui comme Don Mattrick, Phil Spencer
    C'est :
    Vas-y, tente ton truc. Mais si tu te plante c'est
    bye bye
    khazawi posted the 06/11/2026 at 05:47 PM
    Cela aurait du sens si leurs jeux ne sortent plus sur Steam sinon, quel intérêt ? C'est bien l sortie systématique sur Steam qui a encore plus précipité la chute des ventes de consoles. Mais en même temps, ne plus sortir sur Steam, c'est risqué de ne plus faire de vente du tout.

    Reste aussi le GP avec tout day one dessus. Ou plutôt ils ont commencé à fragmenter les offres car c'est juste intenable de mettre tous ses jeux day one sans avoir besoin de les acheter...
    keiku posted the 06/11/2026 at 05:47 PM
    altendorf bah en vrai, elle fait l'inverse de phil, phil promettait du rêve, elle indique un retour a la réalité, il ne dit pas vous allez avoir les meilleurs jeux sur la console la plus puissante et on est les meilleurs...

    Elle dit on s'est planté, on le reconnait, on va changer d'optique, on ne vous promet plus mont et merveille mais on va essayer de ré-inclure des exclusivité ( mais toute ne le seront pas) , on ne vous proposera pas la meilleurs machine, mais on essayera qu'elle ai un prix raisonnable

    Bien sur ca reste des mots, mais c'est faisable... la question est tiendront il dans le temps, accepteront il de voir leur finance baisser pendant encore une gen complette si ca leur permet en retour de récupérer des joueurs a la gen d'après...

    Ils doivent montrer pate blanche, être transparent et accepter qu'on les raille sur leur erreurs passée qu'il n'ont jusqu’à maintenant jamais voulu reconnaitre , ils faut aussi qu'il tienne sur la durée (3 gen au minimum), pas des promesses de politicien qui change a chaque vote...

    Ils va leur falloir ce qu'ils n'ont pas encore eu depuis qu'ils sont arriver sur le marché, de la patience, de la résilience, de la bonne volonté, et la volonté d'être au service des joueurs pas des comptable...

    Et au passage, on reviens au modèle économique traditionnelle le plus sain, la vente de bien et pas celle de service, le gamepass peut exister mais ca doit être un bonus pour ceux qui le veulent vraiment pas une imposition comme modèle principal

    La seul chose que j'ai peur c'est qu'a la nomination du prochain responsable ca reparte dans les travers , il faut donc que ca devienne une politique d'entreprise et pas juste un moyen marketing
    judgedredd posted the 06/11/2026 at 05:48 PM
    Altendorf Negan oui il a même confirmer via les réseaux pour les exclues, il donne les pleins pouvoirs à Asha s'il confirmes ses dires
    Donc oui il y a vraiment du gros changement, Satya le veut également
    bennj posted the 06/11/2026 at 05:50 PM
    judgedredd source ? C'est pas que je te crois pas c'est juste que j'ai pas vu passer ca.
    kali posted the 06/11/2026 at 05:53 PM
    Ça donne juste envie de continuer sur PC.
    mattewlogan posted the 06/11/2026 at 05:53 PM
    Je pense qu’il y a déjà quelque chose qu’il faut qu’ils arrêtent, c’est le game Pass
    Ça ne leur fait pas vendre de consoles et ça ne leur rapporte pas d’argent
    Qu’il fasse comme PlayStation un abonnement avec des jeux qui sont dans le catalogue, mais que les joueurs Xbox achètent leur jeu déjà pour rentabiliser et en plus ils ont PC pour amortir encore.
    keiku posted the 06/11/2026 at 05:53 PM
    khazawi en même temps c'est impossible de redresser la situation d'xbox en 3 mois..., il faut juste donner une bonne direction et progresser toujours vers celle ci, peut être qu'a force de récupérer des joueurs, ils finiront par arrêter de sortir leur jeu sur pc, mais ils ne vont pas tous modifier d'un seul coup ce serait ingérable
    xynot posted the 06/11/2026 at 05:58 PM
    Pour l'instant la nouvelle direction n'a que 3 mois et continue d'avoir des nouvelles têtes, à voir le résultat sur 1-2 ans
    nigel posted the 06/11/2026 at 05:59 PM
    Comme dit en commentaire, à voir si ça tiens sur la durée Microsoft ayant tendance à faire la girouette.

    Aussi, dommage de ne pas avoir sorti une Xbox Serie X Slim j'aurais peut-être craqué
    brook1 posted the 06/11/2026 at 06:04 PM
    Elle est connue pour ne pas rester longtemps (3 ans en moyenne) dans les postes qu'on lui attribue chez Microsoft, donc je vous conseillerais de ne pas vous enflammer pour ce qu'elle dit ou fait, prenez du recul.
    shambala93 posted the 06/11/2026 at 06:07 PM
    wolfheart
    À leur place, jamais je ne fous Steam dans la Helix.
    Paradoxalement, si c’est le cas, je n’achèterais jamais la Helix.
    keiku posted the 06/11/2026 at 06:10 PM
    shambala93 tu n'achèteras donc jamais la helix
    shambala93 posted the 06/11/2026 at 06:13 PM
    keiku
    Vu la direction actuelle ? C’est probable oui.
    Maintenant, je ne les vois pas remonter la pente face à PlayStation et Nintendo. Je ne vois aucune réelle solution et plus les années passent, plus les joueurs se font leurs écosystèmes/bibliothèques et ça va être compliqué d’aller les chercher.
    Pour moi c’est insoluble sauf à avoir GTA ou Red Dead Exclusif ahah
    shambala93 posted the 06/11/2026 at 06:16 PM
    C’est d’ailleurs certainement l’une des raisons qui montrent l’impuissance des GAFAM dans le JV traditionnel.
    romgamer6859 posted the 06/11/2026 at 06:27 PM
    On a pas mal de contradictions, ils savent qu'ils faut une hélix à un bon prix, mais ils disent que c'est compliqué, donc quoi ? Des consoles faites par des tiers à différents prix ? Mais dans ce cas ce seront des pc ? Mais si ce sont des pc il y a steam et ils perdent les revenus issus de l'abo essential...

    La seule solution serait de sortir une seule console vendue à perte (comme avant en fait) et de tanker les pertes, mais faudrait en vendre des tonnes et bonne chance.
    grievous32 posted the 06/11/2026 at 06:30 PM
    Avec tous les studios qu'ils ont, ils pourraient proposer 4 exclusivités par an, voir plus en comptant des petits jeux comme Pentiment par exemple, et avoir un vrai catalogue qui a de l'impact, mais non, ils ont préféré tout refiler pour dire 4 mois après comme des débiles que ça n'a eu aucun impact, comme s'ils pouvaient savoir qui revend sa console, qui va acheter la prochaine XBOX next gen, au bout de 4 mois...
    Asha Sharma a merdé en ne dépensant pas le prix nécessaire pour conserver Halo et Fable exclusifs. Peu importe le prix que ça coûtait, c'était un investissement pour rassurer et retenir les fans de la marque. Et on s'en contrebranle de froisser la relation avec Sony parce qu'on vire Halo du State of Play, les mecs n'ont rien donné en contrepartie de tous les jeux qu'ils ont reçus. C'est une occasion manquée. Et derrière, ça n'assure même pas en conservant State of Decay 3 et Senua, et ça dit "si le marché redevient sain, on refera des exclusivités" alors que putain c'est en refaisant des exclusivités justement que le marché redeviendra sain pour eux...

    Ils prennent tout à l'envers, c'est hallucinant. Leur showcase dans un an, ils ont intérêt à balancer une volée d'exclusivités et pas juste 2 jeux comme ça, sinon ils vont encore ramer et se demander pourquoi ça marche pas alors que c'est évident depuis l'annonce merdique de foutre Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment et Grounded chez la concurrence sans rien avoir en retour.
    olex posted the 06/11/2026 at 06:33 PM
    Ça peut marcher pour une minorité de personnes (avec un meilleur effet sur la Helix, si tant soi-peu les intentions n'évoluent pas de nouveau), mais je pense que c'est pas suffisant et qu'il est surtout trop tard pour changer quoi que ce soit.
    romgamer6859 posted the 06/11/2026 at 06:36 PM
    grievous32 Elle a réussi a avoir gears exclue mais pas halo ? On va me dire "engagements contractuels", m'enfin bon, au pire ils se mettent à dos sony et alors j'ai envie de dire?

    State of decay et senua auraient dû être exclusifs par exemple
    junaldinho posted the 06/11/2026 at 06:37 PM
    Ils devraient miser sur du contenu exclusif à Xbox même pour les jeux multiplateforme comme Fable, Halo etc...
    solarr posted the 06/11/2026 at 06:42 PM
    Le COVID a changé les stratégies chez Sony et Microsoft : ils voulaient compter sur le PC pour étendre leur influence à l'heure des licenciements et des sorties faméliques mais le PC a déjà tout ce qu'il lui faut.

    Ce recentrage est donc sain, et le défi salutaire à l'heure de l'inflation.
    bennj posted the 06/11/2026 at 06:44 PM
    judgedredd Ah ben si Julien Chieze le mec qui sort 3 vidéos par jour le dit on va forcément le croire Et sinon tu parles : "il a même confirmer via les réseaux pour les exclues, il donne les pleins pouvoirs à Asha s'il confirmes ses dires"

    Donc je te redemande sur quels réseaux stp.
    judgedredd posted the 06/11/2026 at 06:45 PM
    Bennj pas le plus lumineux fan de xbox mais c'est via Julien chieze, la video xbox le choc, il montre bien
    Il suit plus l'actualité que toi et moi malgré ses convictions
    judgedredd posted the 06/11/2026 at 06:46 PM
    Bennj demandes à julien chieze, envoi lui un fax ou une lettre manuscrite
    kenpokan posted the 06/11/2026 at 07:04 PM
    Bizarrement cet article n'a pas la même orientation que celui de jenicris... vraiment bizarre
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 07:22 PM
    Depuis 2006, j’ai toujours eu les deux consoles (Xbox et PlayStation en plus d’un bon PC) pour leurs exclusivités respectives.

    PS3 - Xbox 360
    PS4 - One
    PS5 - Xbox Series X

    Et ce sera aussi PS6 - Xbox Next (Projet Hélix)

    Évidemment, si toutes les exclusivités Xbox sortaient sur PS6. Je serai parti sur un PC + PS6.
    Donc tout l’intérêt des exclusivités pour que je continue à prendre les deux consoles.

    C’est con, mais pour moi Xbox c’est Halo & Gears entre autres, PlayStation c’est God of War & Uncharted entre autres et Nintendo c’est Zelda et Mario entre autres.

    Je sais pertinemment que tout le monde ne peut pas s’acheter toutes les consoles. Donc le choix se fait pour plusieurs raisons pour choisir l’une d’entre-elles, et les exclus que la console propose reste un élément déterminant.
    nobleswan posted the 06/11/2026 at 07:23 PM
    Bravo pour l'article


    Personnellement ils ont réussi à me rassurer à la fin de ce Summer Game Fest. Au delà du retour des exclus les déclarations de manière général vont dans le bon sens.

    Avec Spencer et Bond encore à la barre il y a aucun monde où j'aurais acheté la Helix.
    supasaiyajin posted the 06/11/2026 at 07:28 PM
    S'ils reviennent à une politique full exclu et qu'ils continuent de soutenir le physique (même si j'ai des doutes) avec leur prochaine console, moi, je signe. En revanche, je ne suis clairement pas sûr que le reste du public suivra. Parce que la marque Xbox est clairement dead auprès du grand public. Et parmi les fans de la marque, une partie est probablement restée sur Xbox, mais pour les autres qui ont migré vers PC/PlayStation, pas sûr qu'ils reviendront.
    sickjackz posted the 06/11/2026 at 07:39 PM
    Je pense franchement que c'est trop tard pour récupérer des parts de marché. Les choix qui ont été fait sur cette gen vont laisser des marques sur le long terme c'est évident.
    Ils rassureront peut être les habitués mais la catastrophe de ces 5 dernières années il va leur falloir un paquet de temps pour l'effacer de l'ardoise.
    onsentapedequijesuis posted the 06/11/2026 at 07:40 PM
    Trop tard, confiance brisée mainte et mainte fois.
    azerty posted the 06/11/2026 at 07:52 PM
    Ma X 12 teraflop prend la poussière, Xbox c'est fini
    jenicris posted the 06/11/2026 at 08:15 PM
    En europe et au japon c'est trop tard. Au USA ils en vendront comme à chaque fois, mais là pareil gros doutes que ce soit autant que pour les précédentes Xbox. Et vu que le prix de faire mal...

    Il fallait relancer Xbox y a des années. Après y aura toujours certains fans...
    patrickleclairvoyant posted the 06/11/2026 at 08:23 PM
    En attendant avec tout ce qu’ils font ça m’entonnerait qu’en Europe ça change quoi que ce soit
    khazawi posted the 06/11/2026 at 08:29 PM
    keiku trop tard, ils ne rattraperont jamais le retard accumulé
    zboubi480 posted the 06/11/2026 at 08:41 PM
    Vous êtes pas la cible les Pros Playstation français...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo