profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/04/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2175
visites since opening : 8037273
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
Mp1st : infos PS6, cross-gen, cloud...
Business & stratégie commerciale


Cross gen PS5/PS6

- Il semblerait que Sony ait des équipes qui travaillent au développement de ressources (en 2D et en 3D) pour les consoles actuelles (PS5) et de nouvelle génération (PS6). Ces ressources ont été qualifiées de qualité « AAA ». Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter à ce sujet, mais cela pourrait laisser penser que Sony proposera des titres cross gen à l'approche de la nouvelle génération, à l'instar de certains jeux PS5 sortis sur PS4.


Applications sociales

Sony souhaite continuer à développer ses applications sociales sur ces plateformes, qu'elle qualifie d'« applications sociales de nouvelle génération ». Il s'agit sans doute de la terminologie habituellement utilisée à chaque changement de génération, ce qui n'a donc rien d'inhabituel. Le streaming vidéo et le multitâche, tout comme sur la PS4 et la PS5, sont également en cours de développement sur la console PlayStation de nouvelle génération, et, d'après ce que nous avons compris, c'est la même équipe qui en est chargée.


Jeu d'horreur en vue TPS

Sony s'associe à un autre studio pour développer un jeu de nouvelle génération proposant des mécanismes de « jeu de tir d'horreur immersif à la troisième personne », basé sur Unreal Engine 5. Nous ne connaissons ni le nom du partenaire ni celui du titre, mais je tiens à souligner que la formulation n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un pur jeu de tir se déroulant dans un univers d'horreur ; il s'agit plutôt d'un jeu proposant des mécanismes de tir. Libre à vous d'en tirer vos propres conclusions. Nous avons également appris qu'il utilisera la capture de mouvement et qu'il disposera d'une sorte de système de progression du joueur.


Until Dawn 2 ?

Nous ne savons pas avec certitude si le projet « Heartbreak » de Firesprite (que l'on soupçonne être « Until Dawn 2 ») est toujours d'actualité, mais nous savons que ce mystérieux jeu de tir d'horreur de nouvelle génération était encore en cours de développement à la fin de l'année dernière (entre août et octobre). Les deux titres utilisent Unreal Engine 5, il est donc possible qu'il s'agisse de celui-ci, même si, au moment de la rédaction de cet article, ce titre était prévu sur PS5 et PC, alors que celui-ci était censé être développé pour la nouvelle génération.
Même si un Leaker a évoqué sur Reddit récemment que Until Dawn 2 était dev par Firesprite et sortirait sur PS5.


Cloud gaming

PlayStation n'a cessé de développer son service de streaming de cloud gaming au fil des dernières générations de consoles, et si l'on en juge par la prochaine génération de PlayStation, cela ne devrait pas changer, car nous savons que SIE n'a pas l'intention de s'en éloigner. Cela n'a rien de surprenant, étant donné que la prise en charge du streaming PlayStation Cloud s'est étendue pour inclure la quasi-totalité des nouvelles sorties de jeux majeures de ces deux dernières années.


Améliorations Cloud Gaming
Mais cette initiative ira au-delà d'une simple prise en charge accrue des jeux*, puisque nous assisterons à certaines améliorations du service de cloud gaming de PlayStation, d'après les informations que nous avons découvertes. Les travaux sur l'infrastructure matérielle des serveurs de cloud gaming de nouvelle génération sont en cours depuis environ trois à quatre ans. Ces informations ont également confirmé que le hardware prenant en charge l'infrastructure de cloud gaming de la PS5 utilise actuellement une solution de serveur de stockage PCIe Gen4 NVMe, tandis que l'infrastructure de cloud gaming de nouvelle génération utilisera PCIe Gen5 NVMe. Je pense qu'il est juste de dire que la PlayStation 6 (ou quel que soit son nom) utilisera également PCIe Gen5 NVMe.


L'utilisation de l'IA

- Il en ira de même pour PlayStation, qui utilisera l'IA dans tous les types de processus de travail.

- Il semblerait que Sony continue de miser sur cette technologie pour « améliorer » les graphismes en temps réel, comme l'indique le profil LinkedIn d'un chercheur scientifique senior chez PlayStation.

Cela concorde avec les récentes fuites de Kepler_L2, un leaker bien connu d'AMD, qui avait précédemment indiqué que la console serait probablement équipée d'un SSD Gen5 de 1 To. Il faisait bien sûr référence au matériel de la console elle-même, alors que cette information concerne la solution de stockage destinée au service de cloud gaming.
Mp1st - https://mp1st.com/news/ps6-early-info-cloud-streaming-machine-learning-new-horror-game-uncovered
    tags : sony cloud ps5 ps6
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/04/2026 at 10:15 AM by jenicris
    comments (53)
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 10:48 AM
    Tellement hâte de voir la bête
    Et la console portable aussi !
    gamerdome posted the 05/04/2026 at 10:51 AM
    Moi j'ai hâte de voir son prix.
    jenicris posted the 05/04/2026 at 10:58 AM
    gamerdome ça va être cher, très cher, à l'instar de la Helix
    gamerdome posted the 05/04/2026 at 11:06 AM
    jenicris Oui c'est sûr, mais je veux voir de mes yeux jusqu'à combien Sony et Microsoft vont oser/être "obligé" d'aller.
    jenicris posted the 05/04/2026 at 11:07 AM
    gamerdome pour Microsoft je m'attendrais à 1000 au vu du hardware et Sony dans les 800 mini
    pcverso posted the 05/04/2026 at 11:08 AM
    Jattend de voir la portable , la ps6 de base ne m'intéresse guère .
    keiku posted the 05/04/2026 at 11:23 AM
    Cross gen PS5/PS6
    Applications sociales
    Jeu d'horreur en vue TPS
    Cloud gaming
    L'utilisation de l'IA

    Ca résume tout ce que j'ai pas spécialement envie de voir sur une console... a chaque nouvelle news, je me dis qu'avoir pris mon pc juste avant la montée des prix a été mon meilleurs move de la décénie
    jenicris posted the 05/04/2026 at 11:24 AM
    keiku le cross gen c'est normal.
    Les coûts de développement sont exorbitant et le parc de console a 800 balles mini sera relativement réduit. Donc ils auront pas le choix.
    keiku posted the 05/04/2026 at 11:36 AM
    jenicris a rétrocompatibilité oui, la cross gen non...

    Les coûts de développement sont exorbitant et le parc de console a 800 balles mini sera relativement réduit. Donc ils auront pas le choix.

    claire obscur a fait du goty a 10 millions de budget..., donc les cout de développement exorbitant sont du a l'incapacité de l'industrie d'aujourd'hui a être créatif et a compenser par une augmentations des cout...

    surtout qu'on va comme la gen précédente se taper 99% d'indé qui pourrait tourner sur une ps2... comme je vais le répéter a ce jour aucune jeu n'a encore exploité la ps5 fat... et ce malgré les cout exorbitant...

    vendre du hardware pour vendre du hardware ca ne sert a rien, c'est juste imposer une obsolescence programmée pour un gen qui n'a pas encore débuté... je sens l'épic fail du siècle et la faillite de sony arriver et pour une foi je donnerais raison a tous les pro-m qui annonçait les gen précédente la mort de playstation... sauf que cette foi ci il y aura des argument pour...
    jenicris posted the 05/04/2026 at 11:38 AM
    keiku faut arrêter de se limiter a un jeu, y a plein de raisons qui font qu'un dev coûtera plus ou moins cher selon les pays
    Essaye de dev juste le même Clair Obscur en Californie et tu remarqueras vite la différence
    Sans oublier le marketing et compagnie.
    keiku posted the 05/04/2026 at 11:42 AM
    jenicris c'est faux la plupart des AA sont dans ce cas et sont développer partout dans le monde... La raison pour laquel peu de gens développe du AA c'est parce qu'il y a une prise de risque derrière et que les éditeurs ne veule plus de risque jusqu’à ce qu'il en meure...
    jenicris posted the 05/04/2026 at 11:42 AM
    keiku c'est pas faux. Un AA selon les pays n'aura pas les mêmes coûts. Question de salaire et compagnies
    Les AAA, j'en parle même pas
    keiku posted the 05/04/2026 at 11:49 AM
    jenicris mais peu importe le pays tu peux faire du AA pour moins de 50 millions, c'est justement ce que signifie être un AA... les dev chinois sont mieux payer que les français et te sorte du wukon kong a 40 milion la ou ubisoft te sors de l'assassin creed a 200 000 milions ...
    jenicris posted the 05/04/2026 at 11:53 AM
    keiku c'est pas aussi simple, ça dépend des divers coûts pour faire tourner le studios, les salaires, le marketing et j'en passe
    C'est totalement différent selon les pays.
    altendorf posted the 05/04/2026 at 11:56 AM
    jenicris Il y a un monde, je dis bien un "monde", où on peut être surpris sur les prix SI le marché repart correctement, notamment sans les taxes de l'autre fou. Mais en l'état, on est clairement dans ces prix là.
    jenicris posted the 05/04/2026 at 11:59 AM
    altendorf oui si les tarifs dégagent, si le délire de l'IA s'arrête, peu être on pourrait avoir un prix relativement correct. Mais pour l'instant ça semble mal partie.
    keiku posted the 05/04/2026 at 12:10 PM
    jenicris tu dis ca simplement parce que tu ne veux pas l’admettre, mais oui c'est aussi simple...
    jenicris posted the 05/04/2026 at 12:27 PM
    keiku pas grave, comme d'habitude, tu as tort, j'ai l'habitude
    keiku posted the 05/04/2026 at 01:09 PM
    jenicris faudra que tu me retrouve ou j'ai tors dans une discution qu'on a eu
    fritesmayo76 posted the 05/04/2026 at 01:21 PM
    jenicris Ah ça le marketing..
    Si seulement le budget alloué à rincer les putes vendues qui font des vidéos était utilisé pour finir les jeux ou les debeuguer, on vivrait mieux
    jenicris posted the 05/04/2026 at 02:26 PM
    keiku comme d'habitude = toujours
    keiku posted the 05/04/2026 at 02:37 PM
    jenicris et moi je demande 1 seul exemple
    jenicris posted the 05/04/2026 at 02:41 PM
    keiku rien que tes coms au dessus! Pas besoin d'aller bien loin
    keiku posted the 05/04/2026 at 02:43 PM
    jenicris la c'est toi qui a tors : try again
    jenicris posted the 05/04/2026 at 02:59 PM
    keiku j'ai toujours raison, et tu as toujours tort comme pour les FF
    keiku posted the 05/04/2026 at 03:01 PM
    jenicris j'ai demandé pour confirmation a l'IA pour clair obscur développer en Californie ce qui donne :

    Si le jeu coûte ~10 M€ en France :

    bas de fourchette : ~15 M$ ≈ 13,8 M€
    estimation réaliste : 18 à 25 M$ ≈ 16,5 à 23 millions d’euros

    donc on toujours bien comme je le disais bien bien en dessous des 50 millions et ce en prenant la pire configuration possible et le pays le plus cher mondial en terme de production

    Conclusion simple
    ???? Avec la même équipe, mais basée en Californie :
    Clair Obscur serait probablement passé de ~10 M$ à ~20 M$ (±10 M$)

    jenicris j'ai toujours raison, et tu as toujours tort comme pour les FF

    allez ne pleure pas viens me faire un bisous sur la fesse...tu te rend toi même compte que tu étais bien a chaque fois a coté de la plaque , même avec tes 2 supporters
    snave posted the 05/04/2026 at 03:10 PM
    jenicris Non. Elle aura un prix abordable car c'est une console d'entrée de gen.
    jenicris posted the 05/04/2026 at 03:44 PM
    keiku tout le monde me donne raison alors que tous le monde te donne tort sur les FF
    Mais bon t'es habitué

    snave la PS6 ? Avec les tarifs, l'IA...alors que la PS5 avec lecteur vient de passer a 650 ? J'en serais pas si sûr.
    jenicris posted the 05/04/2026 at 03:45 PM
    Demander confirmation à une IA, je comprend mieux
    keiku posted the 05/04/2026 at 03:50 PM
    jenicris bah non, non seulement j'avais raison sur tous les points, mais en plus les chiffres de vente m'ont également donner raison...les seul qui continue a camper sur leur position sont le trio de fanboy...

    mais oui je suis habitué, a ce que même avec les preuves et les chiffres vous continuer a contester et a trouver des excuses fantasque comme ici, d'ailleurs
    jenicris posted the 05/04/2026 at 03:51 PM
    keiku comment tu forces, pour te rassurer
    keiku posted the 05/04/2026 at 03:52 PM
    jenicris Demander confirmation à une IA, je comprend mieux

    la plus conne des IA te surpasse... mais c'est sur qu'allez demander confirmation a un fanboy totalement ignare, comme tu le fait c'est plus intelligent... arrete ta mauvaise fois pour une fois, tu me dois toujours des escuse d'ailleurs, pour ff16... vu que j'avais la aussi raison
    jenicris posted the 05/04/2026 at 03:54 PM
    keiku posted the 05/04/2026 at 03:56 PM
    jenicris tu avais promis en plus
    jenicris posted the 05/04/2026 at 04:03 PM
    keiku vu que jai raison sur FF16 comme sur Rebirth. C'est plutôt a toi de reconnaître que tu as tort
    keiku posted the 05/04/2026 at 04:10 PM
    jenicris "un monde non ouvert avec des grande zone inteconnecter et de l'exploration, des ville immense a visiter, un système de combat a la devil may cry..."

    je laisserais les autre juger après coup...

    comme sur Rebirth

    vente famélique, a tel point qu'il n'ont jamais donné les chiffres au dela des 3 millions de vente...
    jenicris posted the 05/04/2026 at 04:12 PM
    keiku dixit les devs eux même

    Ventes faméliques, alors qu'on a aucun chiffres. t'es aussi crédibles que ceux qui parlent de carto
    keiku posted the 05/04/2026 at 04:15 PM
    jenicris dixit les devs eux même

    donc si le dev mente, ca reste vrai ? t'a bien une mentalité de joueurs xbox toi... mais phil le dit, donc c'est vrai...

    Ventes faméliques, alors qu'on a aucun chiffres. t'es aussi crédibles que ceux qui parlent de carton!

    bah officiellement moitié moins que remake (qui a fait 7 millions) mais oui plus rien après
    naoshige11 posted the 05/04/2026 at 04:16 PM
    keiku pour 1 Clair Obscur qui fonctionne t'as 100 jeux derrière qui se cassent la gueule. Vous prenez toujours l'exemple de l'outsider que personne n'attendais et qui perce pour mettre en avant le manque de créativité dans l'industrie, c'est pas comme ça que ça marche.

    Quand tu mets plusieurs millions sur la table pour faire un AA un peu innovant et qu'il rencontre pas le succès commercial tu mets la clé sous la porte, c'est ça votre solution ?

    Faut bien comprendre que si beaucoup de studios restent prudent et préfèrent miser sur des séries à succès c'est justement pour minimiser au max les risques de perdre de l'argent, et beaucoup d'argent d'un coup. Parfois certains peuvent essuyer deux ou trois échecs surtout si t'as un gros éditeur derrière, mais c'est pas toujours le cas, et il est préférable de sortie plusieurs jeux un peu classique pour après pourquoi pas proposer un truc un peut niche, au pire si ça marche pas ça entachera pas les finances de manière significative.

    Je reprend l'exemple de Clair Obscur, si le jeu n'avait pas marché il y aurait probablement plus de Sandfall aujourd'hui.
    jenicris posted the 05/04/2026 at 04:20 PM
    keiku tu me reproches un truc que les devs ont dit c'est le ponpon

    Pour Rebirth y a pas de officiellement moitié moins!
    keiku posted the 05/04/2026 at 04:32 PM
    naoshige11 bien sur qu'on prend l'outsider, justement pour démontrer que ce n'est pas chez ceux qui sont depuis longtemps dans l'industrie qu'il faut suivre, mais bien ceux qui amène du sang neuf...

    wu kong c'était un oustider, stelar blade aussi, baldur gate aussi...

    et bien sur que c'est comme ca que sa marche....

    Quand tu mets plusieurs millions sur la table pour faire un AA un peu innovant et qu'il rencontre pas le succès commercial tu mets la clé sous la porte, c'est ça votre solution ?

    bah oui c'est ca le risque, c'est pour ca que tu a des gens qui investisse dans un projet, c'est la base du capitalisme, et c'est ce qui est mis en avant pour promouvoir l'innovation...Et ce n'est pas ma solution, c'est donc la base du système économique actuel...

    Faut bien comprendre que si beaucoup de studios restent prudent et préfèrent miser sur des séries à succès c'est justement pour minimiser au max les risques de perdre de l'argent, et beaucoup d'argent d'un coup.

    et c'est pour ca qu'on fini par avoir un krash en 83 parce que justement,

    les gens ont saturé le marché ( ce qui est le cas aujourd'hui)
    de jeux baclé ou mauvais ( ce qui est le cas aujourd'hui)
    Absence de contrôle éditorial fort : n’importe quel studio pouvait sortir un jeu sur console. ( ce qui est le cas aujourd'hui)
    Perte de confiance des consommateurs. ( ce qui est le cas aujourd'hui)

    donc oui, ce que tu décris c'est justement un marché sans risque qui est donc au bord de la chute... ,

    le risque c'est ca le jeu, et c'est justement pour ca qu'on a des bon titre et c'est pour ca que acti c'est fait racheter , EA c'est fait racheter, et que ubi va soit se faire racheter soit finir en faillite... et que tot ou tard rockstar finira pareil...

    jenicris tu me reproches un truc que les devs ont dit c'est le ponpon

    je te reproche l’interprétation que tu en a fait surtout... et le fait que image a l’appui tu continuais a affirmer quelque chose qui n'était pas vrai... en gros ton déni d'être en tors , comme ici d'ailleurs...
    keiku posted the 05/04/2026 at 04:39 PM
    jenicris c'est vrai le moitié moins n'est pas officiel, ce qui est officiel c'est que le jeu a sous performé ( ca c'est square qui l'a dit), les estimation faite sur les ventes elle indique qu'il a fait moitié moins, donc ok c'est pas officiel mais vérifiable...
    jenicris posted the 05/04/2026 at 04:49 PM
    keiku et sans chiffre tu parles de moitié moins officiellement

    Maintenant c'est "véritable"...
    keiku posted the 05/04/2026 at 04:58 PM
    jenicris bein oui officiel ne veut pas dire vrai, on l'a vu avec ff16 et ses 3 millions en 3 jours officiel qui sont devenu 3 millions en 6 mois toujours officiel...

    une estimation est donc plus véridique que l'officiel, et vu que l'on parle de flop, il faut rechercher le vrai et pas l'officiel
    jenicris posted the 05/04/2026 at 05:14 PM
    keiku tu remarqueras que ça aucun rapport avec le sujet du topic au passage
    keiku posted the 05/04/2026 at 05:57 PM
    jenicris ah si vu que ff rebirth est un fail... c'est le sujet donc la aussi tu t'es planté
    jenicris posted the 05/04/2026 at 09:16 PM
    keiku Non!
    thelastone posted the 05/04/2026 at 10:58 PM
    Envie de voir leurs portable en espérant que les rumeurs soient fausses mais la ps6 ça sera sans moi j'allume déjà plus la ps5
    burningcrimson posted the 05/05/2026 at 04:04 AM
    Ils ont écrits Cross gen ps5/ps6 mais pourra t-on lire les jeux PS4 et dabs une moindre mesure PS3 ?
    oreillesal posted the 05/05/2026 at 04:39 AM
    Quand je vois le soutien sans faille de Sony avec la PS5, son positionnement tarifaire avantageux, c'est avec une confiance aveugle que je mettrais les deux pieds dans l'écosystème PS6
    Vivement, for the payer
    keiku posted the 05/05/2026 at 05:14 AM
    burningcrimson ps4, il y a de forte chance car sa reste dans la même ligne de technologie, ps3 c'est beaucoup moins probable et il ne le feront surement pas pour des raison de sécurité
    jenicris posted the 05/05/2026 at 05:27 AM
    burningcrimson PS4 je pense. PS3 personne ne peut encore l'affirmer
    geralttw posted the 05/05/2026 at 05:36 AM
    Pour seulement 900€ la version sans disque et en plus, aucuns jeux exclusif pendant 4 ans grand minimum
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo