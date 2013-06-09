Cross gen PS5/PS6
- Il semblerait que Sony ait des équipes qui travaillent au développement de ressources (en 2D et en 3D) pour les consoles actuelles (PS5) et de nouvelle génération (PS6). Ces ressources ont été qualifiées de qualité « AAA ». Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter à ce sujet, mais cela pourrait laisser penser que Sony proposera des titres cross gen à l'approche de la nouvelle génération, à l'instar de certains jeux PS5 sortis sur PS4.
Applications sociales
Sony souhaite continuer à développer ses applications sociales sur ces plateformes, qu'elle qualifie d'« applications sociales de nouvelle génération ». Il s'agit sans doute de la terminologie habituellement utilisée à chaque changement de génération, ce qui n'a donc rien d'inhabituel. Le streaming vidéo et le multitâche, tout comme sur la PS4 et la PS5, sont également en cours de développement sur la console PlayStation de nouvelle génération, et, d'après ce que nous avons compris, c'est la même équipe qui en est chargée.
Jeu d'horreur en vue TPS
Sony s'associe à un autre studio pour développer un jeu de nouvelle génération proposant des mécanismes de « jeu de tir d'horreur immersif à la troisième personne », basé sur Unreal Engine 5. Nous ne connaissons ni le nom du partenaire ni celui du titre, mais je tiens à souligner que la formulation n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un pur jeu de tir se déroulant dans un univers d'horreur ; il s'agit plutôt d'un jeu proposant des mécanismes de tir. Libre à vous d'en tirer vos propres conclusions. Nous avons également appris qu'il utilisera la capture de mouvement et qu'il disposera d'une sorte de système de progression du joueur.
Until Dawn 2 ?
Nous ne savons pas avec certitude si le projet « Heartbreak » de Firesprite (que l'on soupçonne être « Until Dawn 2 ») est toujours d'actualité, mais nous savons que ce mystérieux jeu de tir d'horreur de nouvelle génération était encore en cours de développement à la fin de l'année dernière (entre août et octobre). Les deux titres utilisent Unreal Engine 5, il est donc possible qu'il s'agisse de celui-ci, même si, au moment de la rédaction de cet article, ce titre était prévu sur PS5 et PC, alors que celui-ci était censé être développé pour la nouvelle génération.
Même si un Leaker a évoqué sur Reddit récemment que Until Dawn 2 était dev par Firesprite et sortirait sur PS5.
Cloud gaming
PlayStation n'a cessé de développer son service de streaming de cloud gaming au fil des dernières générations de consoles, et si l'on en juge par la prochaine génération de PlayStation, cela ne devrait pas changer, car nous savons que SIE n'a pas l'intention de s'en éloigner. Cela n'a rien de surprenant, étant donné que la prise en charge du streaming PlayStation Cloud s'est étendue pour inclure la quasi-totalité des nouvelles sorties de jeux majeures de ces deux dernières années.
Améliorations Cloud Gaming
Mais cette initiative ira au-delà d'une simple prise en charge accrue des jeux*, puisque nous assisterons à certaines améliorations du service de cloud gaming de PlayStation, d'après les informations que nous avons découvertes. Les travaux sur l'infrastructure matérielle des serveurs de cloud gaming de nouvelle génération sont en cours depuis environ trois à quatre ans. Ces informations ont également confirmé que le hardware prenant en charge l'infrastructure de cloud gaming de la PS5 utilise actuellement une solution de serveur de stockage PCIe Gen4 NVMe, tandis que l'infrastructure de cloud gaming de nouvelle génération utilisera PCIe Gen5 NVMe. Je pense qu'il est juste de dire que la PlayStation 6 (ou quel que soit son nom) utilisera également PCIe Gen5 NVMe.
L'utilisation de l'IA
- Il en ira de même pour PlayStation, qui utilisera l'IA dans tous les types de processus de travail.
- Il semblerait que Sony continue de miser sur cette technologie pour « améliorer » les graphismes en temps réel, comme l'indique le profil LinkedIn d'un chercheur scientifique senior chez PlayStation.
Cela concorde avec les récentes fuites de Kepler_L2, un leaker bien connu d'AMD, qui avait précédemment indiqué que la console serait probablement équipée d'un SSD Gen5 de 1 To. Il faisait bien sûr référence au matériel de la console elle-même, alors que cette information concerne la solution de stockage destinée au service de cloud gaming.
Et la console portable aussi !
Applications sociales
Jeu d'horreur en vue TPS
Cloud gaming
L'utilisation de l'IA
Ca résume tout ce que j'ai pas spécialement envie de voir sur une console... a chaque nouvelle news, je me dis qu'avoir pris mon pc juste avant la montée des prix a été mon meilleurs move de la décénie
Les coûts de développement sont exorbitant et le parc de console a 800 balles mini sera relativement réduit. Donc ils auront pas le choix.
Les coûts de développement sont exorbitant et le parc de console a 800 balles mini sera relativement réduit. Donc ils auront pas le choix.
claire obscur a fait du goty a 10 millions de budget..., donc les cout de développement exorbitant sont du a l'incapacité de l'industrie d'aujourd'hui a être créatif et a compenser par une augmentations des cout...
surtout qu'on va comme la gen précédente se taper 99% d'indé qui pourrait tourner sur une ps2... comme je vais le répéter a ce jour aucune jeu n'a encore exploité la ps5 fat... et ce malgré les cout exorbitant...
vendre du hardware pour vendre du hardware ca ne sert a rien, c'est juste imposer une obsolescence programmée pour un gen qui n'a pas encore débuté... je sens l'épic fail du siècle et la faillite de sony arriver et pour une foi je donnerais raison a tous les pro-m qui annonçait les gen précédente la mort de playstation... sauf que cette foi ci il y aura des argument pour...
Essaye de dev juste le même Clair Obscur en Californie et tu remarqueras vite la différence
Sans oublier le marketing et compagnie.
Les AAA, j'en parle même pas
C'est totalement différent selon les pays.
Si seulement le budget alloué à rincer les putes vendues qui font des vidéos était utilisé pour finir les jeux ou les debeuguer, on vivrait mieux
Si le jeu coûte ~10 M€ en France :
bas de fourchette : ~15 M$ ≈ 13,8 M€
estimation réaliste : 18 à 25 M$ ≈ 16,5 à 23 millions d’euros
donc on toujours bien comme je le disais bien bien en dessous des 50 millions et ce en prenant la pire configuration possible et le pays le plus cher mondial en terme de production
Conclusion simple
???? Avec la même équipe, mais basée en Californie :
Clair Obscur serait probablement passé de ~10 M$ à ~20 M$ (±10 M$)
jenicris j'ai toujours raison, et tu as toujours tort comme pour les FF
allez ne pleure pas viens me faire un bisous sur la fesse...tu te rend toi même compte que tu étais bien a chaque fois a coté de la plaque , même avec tes 2 supporters
Mais bon t'es habitué
snave la PS6 ? Avec les tarifs, l'IA...alors que la PS5 avec lecteur vient de passer a 650 ? J'en serais pas si sûr.
mais oui je suis habitué, a ce que même avec les preuves et les chiffres vous continuer a contester et a trouver des excuses fantasque comme ici, d'ailleurs
la plus conne des IA te surpasse... mais c'est sur qu'allez demander confirmation a un fanboy totalement ignare, comme tu le fait c'est plus intelligent... arrete ta mauvaise fois pour une fois, tu me dois toujours des escuse d'ailleurs, pour ff16... vu que j'avais la aussi raison
je laisserais les autre juger après coup...
comme sur Rebirth
vente famélique, a tel point qu'il n'ont jamais donné les chiffres au dela des 3 millions de vente...
Ventes faméliques, alors qu'on a aucun chiffres. t'es aussi crédibles que ceux qui parlent de carto
donc si le dev mente, ca reste vrai ? t'a bien une mentalité de joueurs xbox toi... mais phil le dit, donc c'est vrai...
Ventes faméliques, alors qu'on a aucun chiffres. t'es aussi crédibles que ceux qui parlent de carton!
bah officiellement moitié moins que remake (qui a fait 7 millions) mais oui plus rien après
Quand tu mets plusieurs millions sur la table pour faire un AA un peu innovant et qu'il rencontre pas le succès commercial tu mets la clé sous la porte, c'est ça votre solution ?
Faut bien comprendre que si beaucoup de studios restent prudent et préfèrent miser sur des séries à succès c'est justement pour minimiser au max les risques de perdre de l'argent, et beaucoup d'argent d'un coup. Parfois certains peuvent essuyer deux ou trois échecs surtout si t'as un gros éditeur derrière, mais c'est pas toujours le cas, et il est préférable de sortie plusieurs jeux un peu classique pour après pourquoi pas proposer un truc un peut niche, au pire si ça marche pas ça entachera pas les finances de manière significative.
Je reprend l'exemple de Clair Obscur, si le jeu n'avait pas marché il y aurait probablement plus de Sandfall aujourd'hui.
Pour Rebirth y a pas de officiellement moitié moins!
wu kong c'était un oustider, stelar blade aussi, baldur gate aussi...
et bien sur que c'est comme ca que sa marche....
Quand tu mets plusieurs millions sur la table pour faire un AA un peu innovant et qu'il rencontre pas le succès commercial tu mets la clé sous la porte, c'est ça votre solution ?
bah oui c'est ca le risque, c'est pour ca que tu a des gens qui investisse dans un projet, c'est la base du capitalisme, et c'est ce qui est mis en avant pour promouvoir l'innovation...Et ce n'est pas ma solution, c'est donc la base du système économique actuel...
Faut bien comprendre que si beaucoup de studios restent prudent et préfèrent miser sur des séries à succès c'est justement pour minimiser au max les risques de perdre de l'argent, et beaucoup d'argent d'un coup.
et c'est pour ca qu'on fini par avoir un krash en 83 parce que justement,
les gens ont saturé le marché ( ce qui est le cas aujourd'hui)
de jeux baclé ou mauvais ( ce qui est le cas aujourd'hui)
Absence de contrôle éditorial fort : n’importe quel studio pouvait sortir un jeu sur console. ( ce qui est le cas aujourd'hui)
Perte de confiance des consommateurs. ( ce qui est le cas aujourd'hui)
donc oui, ce que tu décris c'est justement un marché sans risque qui est donc au bord de la chute... ,
le risque c'est ca le jeu, et c'est justement pour ca qu'on a des bon titre et c'est pour ca que acti c'est fait racheter , EA c'est fait racheter, et que ubi va soit se faire racheter soit finir en faillite... et que tot ou tard rockstar finira pareil...
jenicris tu me reproches un truc que les devs ont dit c'est le ponpon
je te reproche l’interprétation que tu en a fait surtout... et le fait que image a l’appui tu continuais a affirmer quelque chose qui n'était pas vrai... en gros ton déni d'être en tors , comme ici d'ailleurs...
Maintenant c'est "véritable"...
une estimation est donc plus véridique que l'officiel, et vu que l'on parle de flop, il faut rechercher le vrai et pas l'officiel
Vivement, for the payer