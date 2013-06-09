- Il semblerait que Sony ait des équipes qui travaillent au développement de ressources (en 2D et en 3D) pour les consoles actuelles (PS5) et de nouvelle génération (PS6). Ces ressources ont été qualifiées de qualité « AAA ». Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter à ce sujet, mais cela pourrait laisser penser que Sony proposera des titres cross gen à l'approche de la nouvelle génération, à l'instar de certains jeux PS5 sortis sur PS4.

Sony souhaite continuer à développer ses applications sociales sur ces plateformes, qu'elle qualifie d'« applications sociales de nouvelle génération ». Il s'agit sans doute de la terminologie habituellement utilisée à chaque changement de génération, ce qui n'a donc rien d'inhabituel. Le streaming vidéo et le multitâche, tout comme sur la PS4 et la PS5, sont également en cours de développement sur la console PlayStation de nouvelle génération, et, d'après ce que nous avons compris, c'est la même équipe qui en est chargée.

Sony s'associe à un autre studio pour développer un jeu de nouvelle génération proposant des mécanismes de « jeu de tir d'horreur immersif à la troisième personne », basé sur Unreal Engine 5. Nous ne connaissons ni le nom du partenaire ni celui du titre, mais je tiens à souligner que la formulation n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un pur jeu de tir se déroulant dans un univers d'horreur ; il s'agit plutôt d'un jeu proposant des mécanismes de tir. Libre à vous d'en tirer vos propres conclusions. Nous avons également appris qu'il utilisera la capture de mouvement et qu'il disposera d'une sorte de système de progression du joueur.

Nous ne savons pas avec certitude si le projet « Heartbreak » de Firesprite (que l'on soupçonne être « Until Dawn 2 ») est toujours d'actualité, mais nous savons que ce mystérieux jeu de tir d'horreur de nouvelle génération était encore en cours de développement à la fin de l'année dernière (entre août et octobre). Les deux titres utilisent Unreal Engine 5, il est donc possible qu'il s'agisse de celui-ci, même si, au moment de la rédaction de cet article, ce titre était prévu sur PS5 et PC, alors que celui-ci était censé être développé pour la nouvelle génération.

Même si un Leaker a évoqué sur Reddit récemment que Until Dawn 2 était dev par Firesprite et sortirait sur PS5.

PlayStation n'a cessé de développer son service de streaming de cloud gaming au fil des dernières générations de consoles, et si l'on en juge par la prochaine génération de PlayStation, cela ne devrait pas changer, car nous savons que SIE n'a pas l'intention de s'en éloigner. Cela n'a rien de surprenant, étant donné que la prise en charge du streaming PlayStation Cloud s'est étendue pour inclure la quasi-totalité des nouvelles sorties de jeux majeures de ces deux dernières années.

Mais cette initiative ira au-delà d'une simple prise en charge accrue des jeux*, puisque nous assisterons à certaines améliorations du service de cloud gaming de PlayStation, d'après les informations que nous avons découvertes. Les travaux sur l'infrastructure matérielle des serveurs de cloud gaming de nouvelle génération sont en cours depuis environ trois à quatre ans. Ces informations ont également confirmé que le hardware prenant en charge l'infrastructure de cloud gaming de la PS5 utilise actuellement une solution de serveur de stockage PCIe Gen4 NVMe, tandis que l'infrastructure de cloud gaming de nouvelle génération utilisera PCIe Gen5 NVMe. Je pense qu'il est juste de dire que la PlayStation 6 (ou quel que soit son nom) utilisera également PCIe Gen5 NVMe.

- Il en ira de même pour PlayStation, qui utilisera l'IA dans tous les types de processus de travail.



- Il semblerait que Sony continue de miser sur cette technologie pour « améliorer » les graphismes en temps réel, comme l'indique le profil LinkedIn d'un chercheur scientifique senior chez PlayStation.



Cela concorde avec les récentes fuites de Kepler_L2, un leaker bien connu d'AMD, qui avait précédemment indiqué que la console serait probablement équipée d'un SSD Gen5 de 1 To. Il faisait bien sûr référence au matériel de la console elle-même, alors que cette information concerne la solution de stockage destinée au service de cloud gaming.

Cross gen PS5/PS6Applications socialesJeu d'horreur en vue TPSUntil Dawn 2 ?Cloud gamingAméliorations Cloud GamingL'utilisation de l'IA